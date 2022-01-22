Ученые ВШЭ назвали пять признаков того, что ребенок становится трудным подростком

Все родители мечтают вырастить хороших и успешных детей. Но, увы, не у всех получается. В 11-12 лет в поведении ребенка могут появиться первые тревожные звоночки того, что ваш ребенок переходит в категорию трудных.

Наталия Ширкова, кандидат педагогических наук, научный сотрудник Института образования ВШЭ назвала "РГ" пять признаков, которые должны насторожить родителей.

- Агрессивное поведение, которое становится постоянным. "Иди отсюда!", "Закрой дверь!", "Отстань!" - не правда ли, многие родители слышали это от своих детей. Но одно дело, если это разовая вспышка гнева, ну с кем не бывает, и совсем другое, если это продолжается месяц или больше. Как реагируем? "Ни в коем случае не грубим, не пытаемся воспитывать: "ты такой-сякой, я для тебя стараюсь, кручусь, как белка в колесе, а ты неблагодарный!..." Даем ребенку возможность остынуть не меньше, чем час. Теперь можно попытаться выяснить причину гнева. Вполне возможно, что-то случилось в школе или накопилась негативная реакция на ваши запреты", - рассказала Наталия Ширкова. В любом случае надо стараться сохранить доверительные отношения.

- Учеба уходит на второй план, снижаются оценки. Это может произойти уже в 5-м классе. Признак, действенный на 90 процентов. Конечно, ухудшение оценок в подростковом возрасте - почти всегда неизбежная тема. Накапливается усталость от школы, личностное общение преобладает над обучением в школе. Но стоит оценить: как ребенок реагирует на полученные оценки? Пытается ли исправить или "забить" на это? Ребенок не справляется с уроками, потому что трудно, или потому, что просто и не пытается их даже делать? Красный флажок - когда ребенок начинает прогуливать школу!

- Постоянная нехватка карманных денег. А когда вообще можно давать ребенку карманные деньги? Психологи считают - с 9 лет. Но не за заслуги, пятерки или за то, что посуду помыл, а просто так. Договариваемся, что даем ребенку, допустим, 50 рублей в неделю и объясняем, что деньги можно не тратить сразу, а накопить на какую-то желаемую и более дорогую вещь. Надо ли контролировать? Наталия Ширкова считает, что нет: "Особенно, если в семье сложились доверительные отношения".

- У ребенка в школе нет друзей. В любом коллективе, куда попадает ребенок, у него должны быть социальные связи - в детском саду, в школе: это друг, это приятели, это ребята, с которыми мы общаемся мало - просто одноклассники. Есть те, с кем ребенок вообще может не общаться. Все это абсолютно нормально. "У ребенка в начальной школе могут быть один-два друга, допустим, пять приятелей, все остальные - просто одноклассники, - поясняет педагог, - а если вообще нет никакого общения ни с кем - это тревожный сигнал. Иногда ребёнок заменяет "школьных друзей" в какой-либо секции (спортивная, художественная, музыкальная). Хорошо, если так! Но если ребенок никуда не ходит, а в школе у него так и не появились друзья или хотя бы приятели? Примерно в 12 лет учители и родители становятся для ребенка менее значимыми, уходят на второй план, их место занимают друзья. И кто станет значимым для вашего ребенка в этом возрасте - очень важный вопрос.

- Запах сигарет и алкоголя. Ваш сын снял куртку, а из кармана выпала сигарета. Ни в коем случае не кричим и не устраиваем истерику. Особенно, если ребенку уже есть 13 -14 лет. Это часть нормального этапа взросления, нравится вам это или нет. Но если ребенок младше - ваше отношение, конечно, должно быть другим. Если вы сами курите, что увещевания, что это вредно, не помогут. Истерика тоже неуместна, если сигареты появилась в кармане не случайно, он просто в следующий раз будет их лучше прятать.