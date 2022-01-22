Украина опасается за экономику из-за слухов о "вторжении"

Украинские власти недовольны тем, что страны Запада все чаще чаще говорят о "скорой войне", которую может начать Россия

"Такие заявления расшатывают страну", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, постоянные сообщения об угрозе "российского вторжения" приводят к падению курса украинской валюты и к уходу инвесторов. "Если паникой удастся расшатать Украину, то Путину и не придется нападать", - полагает Кулеба.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать и не скупать спички из-за слухов о скором "вторжении" России. В обращении он посоветовал "не снимать со счетов деньги и не распространять среди знакомых фейки и страшилки".

Между тем многочисленные публикации СМИ и заявления западных политиков о "скором нападении" российской армии на Украину с детальными планами захвата территории не на шутку напугали иностранных инвесторов и держателей украинских долговых бумаг.

Паника немедленно отразилась на обменном курсе национальной валюты, который пробил психологическую оценку в 29 гривен за доллар, и привела к ценовому всплеску.

Следующим шагом может стать нарушение макроэкономической стабильности. В первую очередь, речь идет об ускорении инфляции, которая уже превысила на Украине 10 процентов, а также к отсрочке инвестиционных решений, что будет сдерживать и так низкие темпы восстановления экономики, пишет украинское издание "Вести".