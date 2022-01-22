Умер бывший личный фотограф Ельцина

На 86-м году из жизни ушел личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина Дмитрий Донской. Личным фотографом первого президента России он стал в 1991 году. До этого он работал фотокорреспондентом в агентствах АПН и РИА Новости.

"Дмитрий умер после болезни. В октябре прошлого года он отметил 85-летний юбилей", - сообщили РИА Новости его родные.

До начала работы с Ельциным Донской был одним из лучших спортивных фотокорреспондентов страны. Он окончил факультет журналистики МГУ в 1960 году. Затем спортивной тематике он посвятил около 30 лет своей творческой биографии. С 1975 по 2015 годы преподавал на факультете журналистики МГУ, с 2016 года - в Институте профессиональной и любительской фотографии.

Фотожурналист являлся заслуженным работником культуры РСФСР, кавалером орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов. Донской также лауреат более 150 международных премий. В том числе он получил высшую награду "Золотой глаз", учрежденную Союзом журналистов и Международной гильдией профессиональных фотографов СМИ России.