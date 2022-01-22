В Якутии зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19

В Якутии за последние сутки зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом -1003 человека. Большинство из них - 782 - в Якутске.

"За сутки лабораториями республики проведено 7911 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 870 751 тест", - сообщает оперштаб республики в Telegram-канале.

Предыдущий рекорд, выявленный 21 января, составил 859 человек.

В связи с ухудшившейся обстановкой по COVID-19 в Якутске ввели новые ограничительные меры: приостановили деятельность фудкортов, аттракционов и сократили время работы заведений общепита до 23:00.