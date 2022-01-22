В Лондоне противники вакцинации заблокировали правительственный квартал

В британской столице проходят акции протестов против вакцинации и ковид-паспортов. Демонстранты перекрыли улицу Уайтхолл, где находятся правительственные здания, сообщает телеканал Sky News.

В числе демонстрантов - сотрудники Национальной службы здравоохранения, выступающие против обязательной вакцинации для медицинских работников. По предварительным оценкам, в акции протеста приняли участие порядка пяти тысяч человек.

Британское правительство обеспокоено ростом протестных настроений против вакцинации. Премьер Борис Джонсон получает текущие сообщения о лицах, которые готовы "подорвать национальную безопасность здравоохранения", сообщает портал newsofamerica.org,

Антиваксеры нацелились на десятки школ и недавно штурмовали испытательный центр против Covid-19. Их возглавлял самый заметный активист Великобритании Пирс Корбин, который призвал людей сжигать офисы депутатов, которые поддерживали новые ограничения.

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что ложные заявления оказали влияние на программу вакцинации, а Крис Уитти, главный врач Англии, обвинил дезинформаторов в ее замедлении.

Среди правительственных организаций, которые в настоящее время мобилизованы для мониторинга движения против вакцинации входят управление безопасности и борьбы с терроризмом министерства внутренних дел (OSCT) и его подразделение по исследованиям, информации и коммуникации (Ricu), которое занимается вопросами общественной безопасности, включая борьбу с терроризмом.