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22.01.2022 12:55
Рубрика: Власть

В посольстве РФ раскритиковали попытки Токио угрожать Москве из-за ситуации на Украине

Текст: Александр Ленин
В посольстве РФ в Японии с недоумением восприняли позицию официального Токио по ситуации на Украине. Об этом говорится на странице диппредставительства в Facebook.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Реакция наших дипломатов последовала в ответ на сообщения о имеющемся у японской стороны намерении грозить Москве некими "сильными действиями" в контексте развития ситуации на Украине. Во всяком случае, соответствующие заверения премьер-министр Японии Фумио Кисида дал американскому президенту Джозефу Байдену на состоявшихся 21 января в формате видеоконференции переговорах.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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"С недоумением ознакомились с сообщениями о том, что на вчерашнем саммите Япония - США японская сторона в украинском контексте пыталась грозить России некими "сильными действиями", да еще и "скоординированными с Соединенными Штатами и другими союзниками и партнерами", - подчеркивается в публикации российского посольства.

В российском посольстве указали на "неприемлемость и бессмысленность" сентенций японских властей, а также их "контрпродуктивность для атмосферы российско-японских отношений".

"Искренне советовали бы японским коллегам глубже вчитаться в суть российских инициатив по взаимным гарантиям безопасности с США и НАТО, а также непредвзято оценить агрессивную деятельность североатлантического альянса по его расширению на Восток вплотную к границам России и военному освоению территории соседней с нами Украины", - резюмировали российские дипломаты.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что может посетить с визитом Японию в текущем году.

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"Визит состоится обязательно. Мы сейчас согласовываем планы. Я думаю, что в ближайшие пару-тройку месяцев мы такие даты найдем", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в середине января.

Сергей Лавров выступил за развитие диалога между Москвой и Токио в том ключе, чтобы он "становился более предметным, более конкретным, более нацеленным на продвижение именно российско-японского партнерства".

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