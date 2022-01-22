В России возник риск снижения урожая агрокультур

Проблему роста цен на продовольствие (например, на картофель или сахар) могут усугубить риски дефицита и роста стоимости средств защиты растений (СЗР) - их недовнесение грозит потерей урожая. Сырье для СЗР закупается в основном в Китае, который в преддверии Олимпиады пытается снизить воздействие на окружающую среду и уменьшает производство неэкологичных товаров. Минсельхоз по примеру минудобрений ввел мониторинг обеспеченности аграриев СЗР.

Для контроля ситуации мониторинг обеспеченности регионов СЗР введен уже с января 2022 года, рассказали "РГ" в Минсельхозе. Ведомство совместно с Минпромторгом "работает над решением вопросов, связанных со своевременным обеспечением аграриев химикатами". Также рассматриваются альтернативные поставки для стабилизации ситуации на рынке СЗР, добавили в министерстве.

Такие решения были приняты по итогам заседания в минсельхозе 13 января под председательством нового заместителя министра Андрея Разина. В его ходе Российский союз производителей химических средств защиты растений предупредил о возможном росте цен на СЗР в 2022 году на 20% из-за роста стоимости действующих веществ (сырье для СЗР) и удорожания логистики. По данным региональных органов управления АПК, увеличение цены на дикватсодержащие и глифосатсодержащие препараты (гербициды) может составить от 20 до 80%, что может привести к снижению их доступности для сельхозпроизводителей в текущем сельхозгоду. Соответственно, увеличиваются риски сохранности урожая сельскохозяйственных культур, признают в Минсельхозе.

Россия полностью зависима от поставок действующих веществ из-за рубежа - у нас они не синтезируются, говорит ведущий эксперт компании Kynetec (Kleffmann Group) Гор Манукян. Около 60% всего ввозимого объема действующих веществ приходится на Китай. По данным эксперта, к концу 2021 года цены на большинство действующих веществ в Китае возросли в 1,5-2 раза по сравнению с 2020 годом. Что было вызвано энергетическим кризисом. Вдобавок сказались логистические проблемы. Пока цены стабилизировались. Но сейчас в КНР набирает обороты "зеленая" повестка, а это уже более долгосрочный фактор, который будет оказывать влияние на мировой рынок СЗР, отмечает эксперт.

При этом сейчас нет крупного альтернативного поставщика действующих веществ. Некоторые интернациональные компании имеют свои производственные площадки в других странах, что в некоторой степени снижает риски для них. Однако их мощности не позволят полностью перекрыть потребности в китайском сырье, поясняет Манукян.

Недовнесение СЗР может привести к распространению сорной растительности, болезней и вредителей. Что будет отрицательно влиять не только на количество, но и на качество будущего урожая.

"В современном мире невозможно получить большой и качественный урожай без применения СЗР. А потери в урожайности из-за сокращения применения СЗР приведут к снижению рентабельности производства. Хозяйства не смогут окупить вложения на технику, удобрения и другие средства производства. Кроме того, будет происходить накопление вредоносных объектов в почве, что приведет в конечном итоге к непригодности поля к возделыванию сельскохозяйственных культур", - говорит Манукян.

Наиболее требовательны к защите такие культуры, как сахарная свекла, картофель, овощи и плодовые. Например, за вегетативный период картофель обрабатывается фунгицидами четыре раза.

По словам руководителя аппарата Картофельного союза Татьяны Губиной, пока дефицита СЗР не ощущается, поскольку основные закупки производятся перед началом агросезона, вторая волна - в сам сезон. При этом картофель - капризная культура. Он очень отзывчив на погоду, болезни, насекомых. А сейчас климат меняется, поэтому защита должна быть максимально надежной, отмечает Губина. В противном случае это грозит снижением урожая картофеля, которого и так в последние два сезона по разным причинам не удается собрать достаточно. Как результат - существенный рост цен. По данным Росстата, за прошлый год картофель подорожал более чем в полтора раза.

"С учетом нехватки масличных и социального характера сахара и картофеля проблема роста цен на СЗР даже превышает по актуальности проблематику с ростом цен на минудобрения", - считает генеральный директор компании "Био-Тон" (один из крупнейших производителей подсолнечника в стране) Ирина Логачева.

По ее информации, помимо резкого повышения цен на СЗР (по некоторым позициям на 130% к ценам сентября прошлого года), уже сейчас на рынке наблюдается дефицит препаратов глифосатной группы, а также протравителей, используемых для обработки семян.