В российский прокат вышел фильм Франсуа Озона "Все прошло хорошо"

Хитрый старик решил договориться с Богом и уйти из этого мира чуть раньше, чем ему было отмерено. Все потому, что он не хочет жить такой жизнью, которая "дарована ему" после инсульта. Но он не был бы хитрым стариком, если бы не выпотрошил перед своим уходом чувства - все до последнего - у своих двух дочерей.

Одну из них в фильме Франсуа Озона "Все прошло хорошо", который вышел в российский прокат 20 января, играет Софи Марсо. Другую - Жеральдин Пайя. Картина - участница конкурса Каннского кинофестиваля 2021 года.

Фильм "Все прошло хорошо" вызывает на порядок меньше эмоций, чем "Отец" с Энтони Хопкинсом, хотя затрагивает, по сути, довольно близкие темы. Во время просмотра можно даже поклевать носом - он идет два с половиной часа. Тем не менее, невозможно не проснуться на фразе, когда отец (отличная актерская работа Андре Дюссолье) спрашивает дочь:

"Так сколько ты говоришь стоит умереть? (они отправляются в Швейцарию, где разрешена эвтаназия). 10 тысяч евро? Боже мой, как же живут бедные люди? Они не могут себе это позволить!"

"Они умирают своей смертью", - цедит сквозь зубы дочь.

В роли матери и бывшей жены в картине - Шарлотта Рэмплинг. В какой-то момент дочь задает ей вопрос о том, почему она не ушла от отца. "Я любила его", - говорит мать. Хотя и кажется странным, что такая депрессивная мадам, которую играет Рэмплинг, вообще знакома с этим чувством. Есть в фильме точно характеризующий ее флэшбек, когда героиня Марсо - еще маленькая девочка - наблюдает за матерью (а та - по профессии скульптор) и спрашивает, почему все ее произведения серые. "Серый - тоже цвет!", - отвечает мама.

Медицинских и физиологических подробностей в фильме, который ведет довольно подробный разговор об эвтаназии, очень много. Не все из них можно пережить - в переносном смысле. К концу картины души у всех зрителей вымотаны. Однако, то же самое можно сказать и о режиссере - Озон выложился по полной, поскольку картина во многом тесно связана с его биографией, и видно, что особенно дорога для него.

Фильм - экранизация одноимённого автобиографического романа Эмманюэль Бернейм - соавтора таких фильмов Озона, как "Бассейн", "Рики", "Под песком", "5х2". В свое время Бернейм отправила Озону гранки романа "Всё прошло хорошо" и поинтересовалась, интересно ли ему экранизировать его. Режиссёр был тронут историей, однако же немедленно к работе не приступил. А начал снимать из-за смерти Бернейм. Как говорил он сам, "её отсутствие пробудило во мне желание оказаться с ней снова. Также, возможно, на каком-то личном уровне, я чувствовал, что теперь больше готов окунуться в её историю". Озон наполнил картину деталями, которые узнает человек посвященный, в частности, в историю их совместного с Эмманюэль творчества. Простой же зритель ограничится тем, что на уровне интуиции будет понимать, что фильм говорит об очень и очень личном.

Андре Дюссолье - исполнитель главной роли - вообще не читал книгу Бернейм, при том, что его герой в фильме носит эту фамилию. Однако, войти в образ ему помогло видео, которое сняла сама Эмманюэль, с участием реального Андре Бернейма. В этой видеозаписи он выражает свою волю добровольно уйти из жизни.

В целом же фильм показывает, как здоровье за деньги купишь, и как можно хорошо и красиво организовать, имея средства, даже собственную смерть. Подвести под это грандиозную философию, разобраться в отношениях с родственниками - тоже порой красиво. Что остается остальным? Жить своей жизнью, умирать своей смертью. Но смотреть, каким может быть спланированный уход из нашего мира. Даму-врача, которая занимается, собственно, эвтаназией играет еще одна кинозвезда с мировым именем - Ханна Шигулла. И образ, который она создает, сразу же становится символическим.

При просмотре картины "Все прошло хорошо", невозможно не вспомнить еще одну трогательную картину на тему эвтаназии "Эйфория" (не путать с одноименным сериалом). В ней рассказано о том, как одна сестра провожает в мир иной другую, неизлечимо больную. Отношения сестер, одну из которых играет Ева Грин, а другую - Алисия Викандер - далеки от совершенства, но все же в роковую минуту им придется учиться понимать друг друга.

В фильме же "Все прошло хорошо" Озон не ограничивается лишь историей человека и его родных. Он довольно тонко приподнимает тему на иной уровень. Так, в последний момент, когда героя Андре Дюссолье - - Андре Бернгхайма - везут на процедуру эвтаназии, в фильме вдруг, в довольно неожиданном ракурсе, поднимается вопрос национальностей и религий - их разного отношения к смерти. Это затрагивает чувства и веру любого зрителя, однако, после всех переживаний с ним также все будет хорошо. При том, что два с половиной часа своей жизни он будет непрерывно думать о вечном.

Кстати

Франсуа Озон, фильмография которого насчитывает немало работ, уже готов представить публике свою новую картину. Его лента "Петер фон Кант" откроет 10 февраля 2022 года 72-й Международный Берлинский кинофестиваль. При этом фильм вошел в конкурсную программу киносмотра.