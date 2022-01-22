В российский прокат вышел фильм Франсуа Озона "Все прошло хорошо"

Одну из них в фильме Франсуа Озона "Все прошло хорошо", который вышел в российский прокат 20 января, играет Софи Марсо. Другую - Жеральдин Пайя. Картина - участница конкурса Каннского кинофестиваля 2021 года.
Фильм "Все прошло хорошо" вызывает на порядок меньше эмоций, чем "Отец" с Энтони Хопкинсом, хотя затрагивает, по сути, довольно близкие темы. Во время просмотра можно даже поклевать носом - он идет два с половиной часа. Тем не менее, невозможно не проснуться на фразе, когда отец (отличная актерская работа Андре Дюссолье) спрашивает дочь:
"Так сколько ты говоришь стоит умереть? (они отправляются в Швейцарию, где разрешена эвтаназия). 10 тысяч евро? Боже мой, как же живут бедные люди? Они не могут себе это позволить!"
"Они умирают своей смертью", - цедит сквозь зубы дочь.
В роли матери и бывшей жены в картине - Шарлотта Рэмплинг. В какой-то момент дочь задает ей вопрос о том, почему она не ушла от отца. "Я любила его", - говорит мать. Хотя и кажется странным, что такая депрессивная мадам, которую играет Рэмплинг, вообще знакома с этим чувством. Есть в фильме точно характеризующий ее флэшбек, когда героиня Марсо - еще маленькая девочка - наблюдает за матерью (а та - по профессии скульптор) и спрашивает, почему все ее произведения серые. "Серый - тоже цвет!", - отвечает мама.
Медицинских и физиологических подробностей в фильме, который ведет довольно подробный разговор об эвтаназии, очень много. Не все из них можно пережить - в переносном смысле. К концу картины души у всех зрителей вымотаны. Однако, то же самое можно сказать и о режиссере - Озон выложился по полной, поскольку картина во многом тесно связана с его биографией, и видно, что особенно дорога для него.
Фильм - экранизация одноимённого автобиографического романа Эмманюэль Бернейм - соавтора таких фильмов Озона, как "Бассейн", "Рики", "Под песком", "5х2". В свое время Бернейм отправила Озону гранки романа "Всё прошло хорошо" и поинтересовалась, интересно ли ему экранизировать его. Режиссёр был тронут историей, однако же немедленно к работе не приступил. А начал снимать из-за смерти Бернейм. Как говорил он сам, "её отсутствие пробудило во мне желание оказаться с ней снова. Также, возможно, на каком-то личном уровне, я чувствовал, что теперь больше готов окунуться в её историю". Озон наполнил картину деталями, которые узнает человек посвященный, в частности, в историю их совместного с Эмманюэль творчества. Простой же зритель ограничится тем, что на уровне интуиции будет понимать, что фильм говорит об очень и очень личном.
Андре Дюссолье - исполнитель главной роли - вообще не читал книгу Бернейм, при том, что его герой в фильме носит эту фамилию. Однако, войти в образ ему помогло видео, которое сняла сама Эмманюэль, с участием реального Андре Бернейма. В этой видеозаписи он выражает свою волю добровольно уйти из жизни.
В целом же фильм показывает, как здоровье за деньги купишь, и как можно хорошо и красиво организовать, имея средства, даже собственную смерть. Подвести под это грандиозную философию, разобраться в отношениях с родственниками - тоже порой красиво. Что остается остальным? Жить своей жизнью, умирать своей смертью. Но смотреть, каким может быть спланированный уход из нашего мира. Даму-врача, которая занимается, собственно, эвтаназией играет еще одна кинозвезда с мировым именем - Ханна Шигулла. И образ, который она создает, сразу же становится символическим.
При просмотре картины "Все прошло хорошо", невозможно не вспомнить еще одну трогательную картину на тему эвтаназии "Эйфория" (не путать с одноименным сериалом). В ней рассказано о том, как одна сестра провожает в мир иной другую, неизлечимо больную. Отношения сестер, одну из которых играет Ева Грин, а другую - Алисия Викандер - далеки от совершенства, но все же в роковую минуту им придется учиться понимать друг друга.
В фильме же "Все прошло хорошо" Озон не ограничивается лишь историей человека и его родных. Он довольно тонко приподнимает тему на иной уровень. Так, в последний момент, когда героя Андре Дюссолье - - Андре Бернгхайма - везут на процедуру эвтаназии, в фильме вдруг, в довольно неожиданном ракурсе, поднимается вопрос национальностей и религий - их разного отношения к смерти. Это затрагивает чувства и веру любого зрителя, однако, после всех переживаний с ним также все будет хорошо. При том, что два с половиной часа своей жизни он будет непрерывно думать о вечном.
Кстати
Франсуа Озон, фильмография которого насчитывает немало работ, уже готов представить публике свою новую картину. Его лента "Петер фон Кант" откроет 10 февраля 2022 года 72-й Международный Берлинский кинофестиваль. При этом фильм вошел в конкурсную программу киносмотра.