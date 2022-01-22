Володин: В Госдуме готовы к диалогу с депутатами Верховной Рады

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал единственно правильным путем диалог между Госдумой и Верховной радой Украины.

В своем Telegram-канале спикер выступил за выстраивание отношений с Верховной Радой Украины и прежде всего с депутатами группы дружбы.

Он отметил, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказался о необходимости такого диалога. Володин согласился, ведь без такового нет доверия, а без доверия нет развития.

Спикер подчеркнул, что российская сторона не раз заявляла о необходимости выстраивать отношения между Россией и Украиной на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран.

В Госдуме, по его словам, ждут визита Виктора Медведчука с коллегами - депутатами Верховной рады, входящими в группу дружбы. Такие контакты необходимы для выработки решений в рамках парламентского измерения.

Медведчук ранее заявил, что Верховная рада способна взять на себя ответственность и успешно урегулировать нынешнюю ситуацию, не допустив дальнейшего роста напряженности.

В Госдуме ранее была сформирована группа по связям с Верховной радой. Ее координатором был назначен депутат от "Единой России", известный тележурналист Евгений Попов.