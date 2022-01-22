Врач рассказал, в каких случаях имбирь понижает свертываемость крови

Имбирь завоевал популярность еще в начале первой волны COVID-19. Жгучим свойствам приправы приписали эффективное противовирусное действие. И, действительно, он хорошо зарекомендовал себя в качестве дополнительного средства в профилактике воспалительных заболеваний.

Однако выяснилось, что имбирь нельзя употреблять одновременно с некоторыми лекарствами. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анжелика Дюваль.

"Конечно, если вы раз в месяц нарезали два-три колечка имбиря и положили в чай, это другое дело, это просто для вкуса. А если делать имбирный чай, имбирное варенье, лекарственные настои и тому подобное и использовать их на ежедневной основе, нужно обязательно обратить внимание на все назначенные вам лекарства и посоветоваться с врачом. Мы говорим о больших дозах и регулярной основе", - уточнила она.

Прежде всего, имбирь нельзя сочетать с жаропонижающими средствами. Распространенная ошибка, когда человек, заболев, принимает лекарства для снижения температуры и тут же отпаивается чаем с имбирем. А это понижает свертываемость крови, предупреждает врач.

Также имбирь плохо сочетается с препаратами, снижающими уровень сахара в крови. Он сам по себе снижает показатели глюкозы, поэтому может возникнуть гипогликемия.

Еще имбирь не сочетается с α-липоевой кислотой, хромом, чесноком, женьшенем и псиллиумом.

Так что, выбирая имбирь в качестве натурального лечения, следует посоветоваться со своим врачом, который знает о ваших сопутствующих заболеваниях.