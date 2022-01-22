Новости

WP: США попросили РФ не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности 10:14
Посольство США в Киеве намерено эвакуировать персонал из Украины 10:13
Столичный суд арестовал хакера, разыскиваемого в США 10:07
СМИ: Глава МИД Великобритании в феврале приедет в Москву на переговоры 10:04
От рака крови умер американский комик Луи Андерсон 09:52
Глава ВМС Германии: Крым никогда не вернется в состав Украины 09:46
Под Омском неизвестный зарезал семью из трех человек 09:30
ЕГЭ-2022 по русскому языку: 10 слов, которые обязательно будут в заданиях 09:30
Посол в Канаде раскритиковал расширение НАТО к границам России 09:25
Врач-дерматолог предупредил об опасном последствии "омикрона" для кожи 08:32
Более 50 горняков эвакуированы из шахты Кемеровской области 08:23
Капризов набрал два очка в матче против "Чикаго" 08:03
В Якутии зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19 07:59
Названа категория людей, которым нужны две дозы бустера от COVID-19 07:43
Японцев предупредили о возможных сильных землетрясениях в ближайшие дни 07:31
Вильфанд рассказал о понижении температуры в центре европейской части РФ 07:05
Умер знаменитый актер Арнис Лицитис 07:01
СМИ: В ДТП с участием Шварценеггера пострадала женщина 06:25
В Якутcке ввели новые ограничения из-за COVID-19 06:12
МВД попросило полномочия на проведение проверок патронов 05:50
Вильфанд рассказал о "неприличной жаре" в Сибири в январе 05:15
Пушков призвал прекратить уступки для Молдавии по газу после слов Санду 04:30
Инфекционист ФМБА: Пандемия коронавируса может завершиться к лету 04:05
WSJ: Германия заблокировала поставки своего оружия из Эстонии на Украину 03:35
На юго-западе Японии шесть человек пострадали в результате землетрясения 03:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
22.01.2022 10:14
Рубрика: В мире

WP: США попросили РФ не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности

Американские должностные лица попросили российских коллег не предавать гласности ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновника Госдепа.

Посол в Канаде раскритиковал расширение НАТО к границам России

По словам данного источника, письменный ответ будет содержать предложения США по вопросам безопасности и продемонстрирует заинтересованность американской стороны в продолжении диалога с Россией. Однако документ не будет включать обещаний Вашингтона, касающихся ограничений на прием в НАТО новых стран.

Напомним, 17 декабря МИД РФ опубликовал российские предложения о гарантиях безопасности. Два договора - с США и членами НАТО - предполагают прежде всего отказ от расширения альянса на восток, включая отказ от принятия Украины в его состав.

В мире США Расширение НАТО Россия и НАТО Россия и США

Главное сегодня

WP: США попросили РФ не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности
Глава ВМС Германии: Крым никогда не вернется в состав Украины
Посол в Канаде раскритиковал расширение НАТО к границам России
МВД попросило полномочия на проведение проверок патронов
Инфекционист Тимаков перечислил симптомы заражения "омикрон"-штаммом
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане