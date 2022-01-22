WP: США попросили РФ не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности

Американские должностные лица попросили российских коллег не предавать гласности ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновника Госдепа.

По словам данного источника, письменный ответ будет содержать предложения США по вопросам безопасности и продемонстрирует заинтересованность американской стороны в продолжении диалога с Россией. Однако документ не будет включать обещаний Вашингтона, касающихся ограничений на прием в НАТО новых стран.

Напомним, 17 декабря МИД РФ опубликовал российские предложения о гарантиях безопасности. Два договора - с США и членами НАТО - предполагают прежде всего отказ от расширения альянса на восток, включая отказ от принятия Украины в его состав.