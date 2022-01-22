За сутки в России подтверждено 57 212 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 57 212 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Зафиксировано 681 летальный исход. Полностью выздоровели 25 525 человек.

Распределение по субъектам такое Москва - 16094

Санкт-Петербург - 8451

Московская область - 6400

Нижегородская область - 1358

Республика Саха (Якутия) - 1003

Ханты-Мансийский АО - 947

Самарская область - 863

Ростовская область - 838

Свердловская область - 823

Ставропольский край - 807

Краснодарский край - 805

Воронежская область - 787

Пермский край - 748

Омская область - 537

Архангельская область - 531

Иркутская область - 530

Ямало-Ненецкий автономный округ - 477

Ленинградская область - 473

Красноярский край - 431

Волгоградская область - 417

Алтайский край - 411

Челябинская область - 404

Тюменская область - 403

Астраханская область - 400

Оренбургская область - 376

Приморский край - 368

Калининградская область - 349

Орловская область - 340

Саратовская область - 337

Удмуртская Республика - 326

Тверская область - 324

Кировская область - 324

Владимирская область - 323

Республика Карелия - 316

Кемеровская область - 313

Республика Башкортостан - 307

Липецкая область - 301

Хабаровский край - 297

Республика Дагестан - 297

Республика Бурятия - 293

Республика Коми - 292

Тульская область - 285

Республика Крым - 262

Вологодская область - 261

Новосибирская область - 258

Ярославская область - 258

Ульяновская область - 231

Новгородская область - 229

Белгородская область - 221

Республика Хакасия - 219

Пензенская область - 215

Мурманская область - 209

Брянская область - 207

Чеченская Республика - 197

Тамбовская область - 196

Забайкальский край - 191

Калужская область - 189

Смоленская область - 185

Севастополь - 183

Курская область - 179

Сахалинская область - 179

Рязанская область - 176

Амурская область - 161

Республика Татарстан - 156

Псковская область - 152

Томская область - 148

Ивановская область - 145

Чувашская Республика - 142

Республика Марий Эл - 139

Костромская область - 134

Республика Мордовия - 130

Курганская область - 98

Республика Тыва - 98

Республика Калмыкия - 97

Республика Ингушетия - 97

Камчатский край - 96

Республика Адыгея - 93

Карачаево-Черкесская Республика - 85

Кабардино-Балкарская Республика - 84

Республика Северная Осетия - Алания - 79

Республика Алтай - 45

Магаданская область - 38

Еврейская автономная область - 24

Ненецкий автономный округ - 14

Чукотский автономный округ - 6 Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 044 986 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 325 433 летальных исхода, выздоровели 10 000 577 человек.