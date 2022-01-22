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22.01.2022 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 57 212 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 57 212 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Зафиксировано 681 летальный исход. Полностью выздоровели 25 525 человек.
Распределение по субъектам такое
  • Москва - 16094
  • Санкт-Петербург - 8451
  • Московская область - 6400
  • Нижегородская область - 1358
  • Республика Саха (Якутия) - 1003
  • Ханты-Мансийский АО - 947
  • Самарская область - 863
  • Ростовская область - 838
  • Свердловская область - 823
  • Ставропольский край - 807
  • Краснодарский край - 805
  • Воронежская область - 787
  • Пермский край - 748
  • Омская область - 537
  • Архангельская область - 531
  • Иркутская область - 530
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 477
  • Ленинградская область - 473
  • Красноярский край - 431
  • Волгоградская область - 417
  • Алтайский край - 411
  • Челябинская область - 404
  • Тюменская область - 403
  • Астраханская область - 400
  • Оренбургская область - 376
  • Приморский край - 368
  • Калининградская область - 349
  • Орловская область - 340
  • Саратовская область - 337
  • Удмуртская Республика - 326
  • Тверская область - 324
  • Кировская область - 324
  • Владимирская область - 323
  • Республика Карелия - 316
  • Кемеровская область - 313
  • Республика Башкортостан - 307
  • Липецкая область - 301
  • Хабаровский край - 297
  • Республика Дагестан - 297
  • Республика Бурятия - 293
  • Республика Коми - 292
  • Тульская область - 285
  • Республика Крым - 262
  • Вологодская область - 261
  • Новосибирская область - 258
  • Ярославская область - 258
  • Ульяновская область - 231
  • Новгородская область - 229
  • Белгородская область - 221
  • Республика Хакасия - 219
  • Пензенская область - 215
  • Мурманская область - 209
  • Брянская область - 207
  • Чеченская Республика - 197
  • Тамбовская область - 196
  • Забайкальский край - 191
  • Калужская область - 189
  • Смоленская область - 185
  • Севастополь - 183
  • Курская область - 179
  • Сахалинская область - 179
  • Рязанская область - 176
  • Амурская область - 161
  • Республика Татарстан - 156
  • Псковская область - 152
  • Томская область - 148
  • Ивановская область - 145
  • Чувашская Республика - 142
  • Республика Марий Эл - 139
  • Костромская область - 134
  • Республика Мордовия - 130
  • Курганская область - 98
  • Республика Тыва - 98
  • Республика Калмыкия - 97
  • Республика Ингушетия - 97
  • Камчатский край - 96
  • Республика Адыгея - 93
  • Карачаево-Черкесская Республика - 85
  • Кабардино-Балкарская Республика - 84
  • Республика Северная Осетия - Алания - 79
  • Республика Алтай - 45
  • Магаданская область - 38
  • Еврейская автономная область - 24
  • Ненецкий автономный округ - 14
  • Чукотский автономный округ - 6

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 044 986 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 325 433 летальных исхода, выздоровели 10 000 577 человек.

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