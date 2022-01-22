За сутки в России подтверждено 57 212 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 57 212 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Зафиксировано 681 летальный исход. Полностью выздоровели 25 525 человек.
Распределение по субъектам такое
- Москва - 16094
- Санкт-Петербург - 8451
- Московская область - 6400
- Нижегородская область - 1358
- Республика Саха (Якутия) - 1003
- Ханты-Мансийский АО - 947
- Самарская область - 863
- Ростовская область - 838
- Свердловская область - 823
- Ставропольский край - 807
- Краснодарский край - 805
- Воронежская область - 787
- Пермский край - 748
- Омская область - 537
- Архангельская область - 531
- Иркутская область - 530
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 477
- Ленинградская область - 473
- Красноярский край - 431
- Волгоградская область - 417
- Алтайский край - 411
- Челябинская область - 404
- Тюменская область - 403
- Астраханская область - 400
- Оренбургская область - 376
- Приморский край - 368
- Калининградская область - 349
- Орловская область - 340
- Саратовская область - 337
- Удмуртская Республика - 326
- Тверская область - 324
- Кировская область - 324
- Владимирская область - 323
- Республика Карелия - 316
- Кемеровская область - 313
- Республика Башкортостан - 307
- Липецкая область - 301
- Хабаровский край - 297
- Республика Дагестан - 297
- Республика Бурятия - 293
- Республика Коми - 292
- Тульская область - 285
- Республика Крым - 262
- Вологодская область - 261
- Новосибирская область - 258
- Ярославская область - 258
- Ульяновская область - 231
- Новгородская область - 229
- Белгородская область - 221
- Республика Хакасия - 219
- Пензенская область - 215
- Мурманская область - 209
- Брянская область - 207
- Чеченская Республика - 197
- Тамбовская область - 196
- Забайкальский край - 191
- Калужская область - 189
- Смоленская область - 185
- Севастополь - 183
- Курская область - 179
- Сахалинская область - 179
- Рязанская область - 176
- Амурская область - 161
- Республика Татарстан - 156
- Псковская область - 152
- Томская область - 148
- Ивановская область - 145
- Чувашская Республика - 142
- Республика Марий Эл - 139
- Костромская область - 134
- Республика Мордовия - 130
- Курганская область - 98
- Республика Тыва - 98
- Республика Калмыкия - 97
- Республика Ингушетия - 97
- Камчатский край - 96
- Республика Адыгея - 93
- Карачаево-Черкесская Республика - 85
- Кабардино-Балкарская Республика - 84
- Республика Северная Осетия - Алания - 79
- Республика Алтай - 45
- Магаданская область - 38
- Еврейская автономная область - 24
- Ненецкий автономный округ - 14
- Чукотский автономный округ - 6
Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 044 986 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 325 433 летальных исхода, выздоровели 10 000 577 человек.