Захарова назвала операцией спецслужб публикацию в Bloomberg

"Сегодня "со ссылкой на дипломата в Китае" была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник. Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg", - указала дипломат.

Она отметила, что издание в своем материале не приводит, пусть даже анонимных, ни российских, ни китайских источников. По словам Захаровой, названным в материале "дипломатом в Китае" являются американцы. Кроме того, Bloomberg не обращалось за подтверждением информации ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией, добавила дипломат.

Захарова заявила, что Россия ожидает военных и информационных провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине. "Так что ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более опыт имеется богатый", - заключила официальный представитель МИД РФ.