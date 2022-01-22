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22.01.2022 17:30
Рубрика: Общество

Замедлит старение и снизит сахар: на Западе раскрыли пользу чаги

Текст: Алексей Рыбин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Западные исследователи обратили внимание на известный большинству россиян природный продукт - чагу. Согласно результатам научных работ, этот гриб способен задерживать старение и снижать уровень сахара в крови, а также богат множеством полезных элементов, сообщает портал Food News.

Фото: iStock
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"Чага содержит витамин D, калий, кальций, железо и цинк. Витамин D и цинк играют ключевую роль в регуляции иммунного ответа, а калий помогает поддерживать здоровье сердца. Кальций делает ваши кости крепкими, а железо позволяет вашему телу непрерывно производить эритроциты", - пишет автор статьи, диетолог Джоан Уошберн.

Также, согласно данным эксперта, грибы чаги способствуют хорошему пищеварению, регулируя выработку желчи, которая помогает расщеплять пищу, что облегчает усвоение питательных веществ.

"Грибы чаги содержат мощные соединения, называемые полифенолами. Как антиоксиданты, полифенолы защищают здоровые клетки от окислительного процесса, который вызывает преждевременное старение. Поставляя в организм антиоксиданты, грибы чаги могут помочь замедлить старение", - пишет Уошберн.

Фото: iStock
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Доводы Уошберн поддерживает и автор портала Foods For Better Health Мэт Лекомпт. Он ссылается на исследования чаги Мемориального онкологического центра Слоуна, которые показали что гриб может помочь предотвратить и лечить рак.

"Чага может замедлять рост рака легких, молочной железы и шейки матки. Эти результаты были показаны в тестах на чашках Петри, так что чагу добавляли к раковым клеткам, а не на животных или людях. Однако были доказательства того, что чага замедляла рост опухоли у мышей", - пишет Лекомпт.

Еще диетолог упоминает исследование, показавшее, что экстракт чаги может снизить уровень сахара и холестерина в крови.

Наконец, Уошберн ссылается на работу южнокорейских ученых, которая показала, что чага содержит полисахарид под названием бета-глюкан, защищающий от бактериальных и вирусных инфекций.

По всем вопросам, касающимся вашего здоровья, консультируйтесь с врачом.

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