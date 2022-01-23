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23.01.2022 09:36
Рубрика: В мире

Американский эксперт: Процесс расширения НАТО за счет Украины надо остановить на 25 лет

Текст: Александр Гусаров
США следует "бессрочно отложить" интеграцию Украины в НАТО или ввести мораторий на этот процесс на четверть века. Таким образом Запад сможет наименее болезненно для самих себя выйти из сложившейся конфликтной ситуации с Россией. Об этом в своей статье для газеты The New York Times написал американский политический обозреватель Росс Даутат.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Как сообщает ТАСС, эксперт констатировал разобщенность и экономическую слабость Украины, в силу чего эта страна "никогда не была готова в полной мере стать частью Запада". "США взяли на себя невыполнимые обязательства", предприняв "попытку вывести Украину с орбиты России", указывает Даутат.

Фото: Министерство иностранных дел России
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По его мнению, с учетом этих обстоятельств и "нарастающей необходимости противодействия Китаю" Вашингтон мог бы "бессрочно отложить идею расширения НАТО".

Впрочем, осуществить этот замысел на практике гораздо сложнее, признает эксперт. Ведь перспектива отказа Киеву в евроатлантической интеграции "неизбежно посеет сомнения" касательно "более важных обязательств" Вашингтона по другим направлениям. При этом Росс Даутат отмечает, что попытки "всех бывших президентов США возложить на европейцев больше ответственности в плане обеспечения безопасности провалились", а перспективу вступления Вашингтона в войну на стороне Киева он считает безумной.

Эксперт резюмирует, что полный отказ от принятия Украины в НАТО - это уступка, на которую американское руководство пойти не может, но возможно осуществить заморозку расширения альянса путем введения моратория на этот процесс.

"А если мы не можем полностью отказаться от этой задумки, очень разумной выглядит идея забыть о ней на длительное время: например, на 25 лет, как предлагали (бывший помощник президента Джорджа Буша - младшего по России) Том Грэм и (профессор международных отношений в Городском колледже Нью-Йорка) Раждан Менон в статье в газете Politico, пояснил Даутат. Ранее политологи Грэм и Менон выступили с предположением, что введение моратория на вступление Украины сроком на 20 или 25 лет "было бы привлекательным для России".

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