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23.01.2022 21:27
Рубрика: Экономика

Чего ждать рублю и фондовому рынку от решений ФРС США

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8662)
На фоне высокой инфляции в Америке Федеральная резервная система (ФРС) США планирует весной полностью свернуть программу количественного смягчения и перейти к повышению нынешних околонулевых процентных ставок. От ближайшего заседания ФРС 26 января не ожидается каких-либо неожиданностей: первое повышение ставки, скорее всего, произойдет только в марте. Основная интрига заключается в том, насколько быстрым будет повышение ставок в целом в 2022 году. Если очень быстрым, то развивающиеся рынки, включая российский, ждут серьезные колебания, предупреждают аналитики.

Фоном для январского заседания ФРС является рекордная с 1982 года инфляция в США (7%), низкая безработица (3,9%) и негативное влияние на экономику распространения "омикрон"-штамма, которое, по ожиданиям, будет кратковременным. Риторика ФРС из-за этих факторов в последние месяцы ужесточалась. В основе этой риторики - отказ от прежней концепции оценки инфляции как "временного явления" и признание, что сдерживание инфляции стало главным приоритетом и условием для продолжения экономического роста и занятости. Поэтому рынок стал закладывать в ожидания не менее четырех повышений ставки в этом году, начиная с марта (а есть отдельные агрессивные прогнозы и насчет семи повышений. - "РГ"), говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая.

Фото: https://rg.ru/2022/01/19/chto-delat-chastnomu-investoru-pri-obvale-na-birzhe.html
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Соответственно, на ближайшем заседании участники рынка ждут новых сигналов в релизе ФРС и пресс-конференции ее главы Джерома Пауэлла по видению текущей ситуации в экономике и на рынке труда, с учетом влияния "омикрона", оценки инфляционных рисков, а главное - детализации плана действий. Повышение ставки на 0,25 процентного пункта (сейчас она 0-0,25%) в марте уже полностью заложено в ожидания рынка, но в последнее время появились даже спекуляции о возможности первого повышения ставки весной сразу на 0,5 процентного пункта, впервые с 2000 года. Также будут важны детали возможного сокращения баланса ФРС, раздутого с начала пандемии с 4,2 трлн долларов до беспрецедентных 8,7 трлн долларов, отмечает Беленькая.

Банк России, повышая ключевую ставку, может смягчить эффект от действий ФРС

Повышение ставки ФРС и сокращение баланса приведет к давлению на финансовые рынки США и росту уровня рыночных процентных ставок, констатирует аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Евгений Гранкин. "Ужесточение монетарной политики в США ударит и по развивающимся рынкам, поскольку инвесторы начнут сокращать позиции на фондовых рынках этих стран и перекладываться в американские рынки на фоне растущей доходности долларовых активов. Это будет означать, что давление на валюты развивающихся стран усилится, а их обменные курсы станут более волатильны, поскольку на их динамику станет влиять не только политика национальных ЦБ, но к ней прибавится и неопределенность по политике ФРС США", - добавляет он.

По мнению Беленькой, сейчас традиционный эффект оттока капитала из стран с развивающимися рынками и ослабление курсов их валют может быть смягчен превентивным повышением ставок местными центробанками для сдерживания инфляции. Особенно активно здесь действует Банк России, подчеркивает она. Почти весь прошлый год он повышал ключевую ставку для борьбы с высокой инфляцией. В итоге ставка поднялась с 4,25% до нынешних 8,5%. На февральском заседании Банк России может снова повысить ключевую ставку, следует из большинства аналитических прогнозов.

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