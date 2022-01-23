Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Новости

Турецкая журналистка арестована за оскорбление Эрдогана 00:41
Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой 00:21
Скончался фотограф оттепели Владимир Лагранж 22.01.2022
Глава ДНР Пушилин сообщил о 120 тысячах украинских военных у линии соприкосновения 22.01.2022
Берлускони снял свою кандидатуру с президентских выборов 22.01.2022
Более 546 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 22.01.2022
Германия готовит план эвакуации семей сотрудников посольства на Украине 22.01.2022
Суд арестовал замглавы администрации подмосковного Воскресенска 22.01.2022
Сердар Азмун подписал контракт с "Байером" 22.01.2022
Украина опасается за экономику из-за слухов о "вторжении" 22.01.2022
В Подмосковье от отравления погибла семья 22.01.2022
Умерла актриса из "Зойкиной квартиры" Ольга Шрамко 22.01.2022
В Лондоне противники вакцинации заблокировали правительственный квартал 22.01.2022
Доктор Мясников рассказал об опасности капель от насморка 22.01.2022
Володин: В Госдуме готовы к диалогу с депутатами Верховной Рады 22.01.2022
РПЦ: Пересадка сердца свиньи человеку не затрагивает этические вопросы 22.01.2022
Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании гибели девочки в Забайкалье 22.01.2022
Появилось фото китайской копии F-117 22.01.2022
Первая партия боеприпасов из США прибыла на Украину 22.01.2022
Шесть стран готовы принять туристов без ограничений 22.01.2022
Умер бывший личный фотограф Ельцина 22.01.2022
Минск: Учение "Союзная решимость - 2022" носит оборонительный характер 22.01.2022
Назван состав мужской сборной России по биатлону на эстафету 22.01.2022
Пожар на станции метро Петербурга попал на видео 22.01.2022
Юристы Госдумы сочли спорным запрет на указание в СМИ национальности преступников 22.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
23.01.2022 01:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Текст: Роман Маркелов
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock
Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы полагаем, что на предстоящей неделе возможны резкие колебания курса рубля. Целевой диапазон для рубля составляет 76-79 в паре с долларом и 86-89 в паре с евро.

Волатильность на валютном рынке возросла из-за геополитической напряженности между Россией и Западом. В базовом сценарии ожидаем, что переговоры будут длительными и это может способствовать сохранению волатильности. На этой неделе инвесторы будут следить за ответом Вашингтона на предложения Москвы по безопасности и реакцией со стороны России.

Фундаментальная макроэкономическая картина выступает в поддержку рубля. Цена на нефть Brent превысила семилетний максимум в 87 долларов за баррель. Приток валютной выручки в страну от экспорта нефти, газа, металлов и другого сырья близок к рекордному. На этой неделе предстоит пик налоговых выплат, когда экспортеры будут продавать валюту для расчетов с бюджетом.

Позитивное влияние высокой нефти на рубль частично ограничено покупками валюты и золота Минфином в рамках бюджетного правила. С 14 января по 4 февраля Минфин ежедневно покупает валюту на 36,6 млрд рублей или 490 млн долларов. Не исключаем, что в случае повышения волатильности рубля Минфин может приостановить покупки для стабилизации курса.

Негативным фактором для рубля и российских активов является распродажа на мировых рынках капитала. Инвесторы избавляются от рисковых активов из-за опасений быстрого ужесточения монетарной политики ФРС для сдерживания рекордной за 40 лет инфляции в США.

Фото: iStock
Что ждут топ-менеджеры крупнейших компаний от экономики в 2022 году

На этой неделе американский ЦБ, как ожидается, сохранит околонулевую ставку и подготовит рынки к ужесточению монетарной политики позднее в этом году. В марте ФРС, как ожидается, завершит программу предоставления дешевых долларов (QE) и первый раз повысит ключевую долларовую ставку. Всего в этом году ожидается четыре повышения ставки ФРС.

Однако, если риторика ФРС окажется более жесткой и она заявит о готовности быстрее ужесточать монетарную политику для борьбы с инфляцией, то не исключен новый виток оттока капитала с развивающихся рынков и повышенное давление на курс рубля к корзине основных резервных валют.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяные котировки корректируются вниз после достижения семилетних максимумов. Поводом стали данные по коммерческим запасам нефти в США, которые за прошлую неделю неожиданно увеличились на 500 тысяч баррелей вопреки прогнозам их дальнейшего сокращения. Полноценное снижение нефтяных цен эта статистика вызвать не сможет, поскольку на физическом рынке продолжает наблюдаться дефицит. Спрос на нефть растет несмотря на тревожные данные по глобальной пандемии, для рынка это уверенный сигнал, свидетельствующий об отсутствии краткосрочных рисков глубокой коррекции.

Таким образом, котировки нефти могут быстро вернуться как минимум к недавним пиковым отметкам в 87-89 долларов за баррель сорта Brent.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- На минувшей неделе отвесное падение российских биржевых индексов затормозилось, сменившись широкой волатильностью. Появились новые сигналы к продолжению диалога России с западными странами. 21 января в Женеве состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ожидания от нее были осторожными, учитывая обострившийся тон высказываний политиков с обеих сторон, поэтому рынки восприняли как позитивный сигнал уже то, что конфронтационная риторика не усилилась, не выявилось новых разногласий. На будущей неделе эта история получит развитие и то, в каком ключе она будет двигаться, во многом и определит краткосрочный сентимент в отношении рублевых активов. Подчеркну, что для полноценного разворота нужны четкие признаки разрядки.
Представитель РФ в МВФ назвал макроэкономическую позицию страны лучшей в мире

В глобальном разрезе продолжает тревожить ухудшение эпидемиологических рисков. Суточный прирост заболевших COVID-19 продолжает бить рекорды с начала пандемии. Фактором поддержки рублевых активов продолжает выступать дорогая нефть, которую поддерживают относительная локальная слабость доллара, а также консервативная политика стран ОПЕК+ в отношении темпов наращивания нефтедобычи.

Дальнейшее развитие ситуации на российском фондовом рынке продолжит зависеть от геополитической повестки, динамики сырьевых цен и общерыночного аппетита к риску. Если отбросить фактор санкционных угроз, то текущая оценка нашего рынка выглядит очевидно заниженной. Поэтому с высокой долей уверенности можно прогнозировать, что при получении надёжных позитивных сигналов со стороны геополитики наверстывать упущенное отечественные активы начнут быстро и, возможно даже какое-то время игнорируя общерыночный настрой.

По нашим прогнозам, на будущей неделе рыночная волатильность сохранится, индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3320-3570 пунктов, индекс РТС - 1350-1600 пунктов.

Экономика Макроэкономика Экономика Отрасли Нефть и газ

Главное сегодня

Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
Глава ДНР Пушилин сообщил о 120 тысячах украинских военных у линии соприкосновения
Баварский премьер выступил против санкций к России и "Северному потоку-2"
В Забайкалье семилетняя девочка погибла после нападения собак
WP: США попросили РФ не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф