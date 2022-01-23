Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы полагаем, что на предстоящей неделе возможны резкие колебания курса рубля. Целевой диапазон для рубля составляет 76-79 в паре с долларом и 86-89 в паре с евро.

Волатильность на валютном рынке возросла из-за геополитической напряженности между Россией и Западом. В базовом сценарии ожидаем, что переговоры будут длительными и это может способствовать сохранению волатильности. На этой неделе инвесторы будут следить за ответом Вашингтона на предложения Москвы по безопасности и реакцией со стороны России.

Фундаментальная макроэкономическая картина выступает в поддержку рубля. Цена на нефть Brent превысила семилетний максимум в 87 долларов за баррель. Приток валютной выручки в страну от экспорта нефти, газа, металлов и другого сырья близок к рекордному. На этой неделе предстоит пик налоговых выплат, когда экспортеры будут продавать валюту для расчетов с бюджетом.

Позитивное влияние высокой нефти на рубль частично ограничено покупками валюты и золота Минфином в рамках бюджетного правила. С 14 января по 4 февраля Минфин ежедневно покупает валюту на 36,6 млрд рублей или 490 млн долларов. Не исключаем, что в случае повышения волатильности рубля Минфин может приостановить покупки для стабилизации курса.

Негативным фактором для рубля и российских активов является распродажа на мировых рынках капитала. Инвесторы избавляются от рисковых активов из-за опасений быстрого ужесточения монетарной политики ФРС для сдерживания рекордной за 40 лет инфляции в США.

На этой неделе американский ЦБ, как ожидается, сохранит околонулевую ставку и подготовит рынки к ужесточению монетарной политики позднее в этом году. В марте ФРС, как ожидается, завершит программу предоставления дешевых долларов (QE) и первый раз повысит ключевую долларовую ставку. Всего в этом году ожидается четыре повышения ставки ФРС.

Однако, если риторика ФРС окажется более жесткой и она заявит о готовности быстрее ужесточать монетарную политику для борьбы с инфляцией, то не исключен новый виток оттока капитала с развивающихся рынков и повышенное давление на курс рубля к корзине основных резервных валют.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяные котировки корректируются вниз после достижения семилетних максимумов. Поводом стали данные по коммерческим запасам нефти в США, которые за прошлую неделю неожиданно увеличились на 500 тысяч баррелей вопреки прогнозам их дальнейшего сокращения. Полноценное снижение нефтяных цен эта статистика вызвать не сможет, поскольку на физическом рынке продолжает наблюдаться дефицит. Спрос на нефть растет несмотря на тревожные данные по глобальной пандемии, для рынка это уверенный сигнал, свидетельствующий об отсутствии краткосрочных рисков глубокой коррекции.

Таким образом, котировки нефти могут быстро вернуться как минимум к недавним пиковым отметкам в 87-89 долларов за баррель сорта Brent.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- На минувшей неделе отвесное падение российских биржевых индексов затормозилось, сменившись широкой волатильностью. Появились новые сигналы к продолжению диалога России с западными странами. 21 января в Женеве состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ожидания от нее были осторожными, учитывая обострившийся тон высказываний политиков с обеих сторон, поэтому рынки восприняли как позитивный сигнал уже то, что конфронтационная риторика не усилилась, не выявилось новых разногласий. На будущей неделе эта история получит развитие и то, в каком ключе она будет двигаться, во многом и определит краткосрочный сентимент в отношении рублевых активов. Подчеркну, что для полноценного разворота нужны четкие признаки разрядки.

В глобальном разрезе продолжает тревожить ухудшение эпидемиологических рисков. Суточный прирост заболевших COVID-19 продолжает бить рекорды с начала пандемии. Фактором поддержки рублевых активов продолжает выступать дорогая нефть, которую поддерживают относительная локальная слабость доллара, а также консервативная политика стран ОПЕК+ в отношении темпов наращивания нефтедобычи.

Дальнейшее развитие ситуации на российском фондовом рынке продолжит зависеть от геополитической повестки, динамики сырьевых цен и общерыночного аппетита к риску. Если отбросить фактор санкционных угроз, то текущая оценка нашего рынка выглядит очевидно заниженной. Поэтому с высокой долей уверенности можно прогнозировать, что при получении надёжных позитивных сигналов со стороны геополитики наверстывать упущенное отечественные активы начнут быстро и, возможно даже какое-то время игнорируя общерыночный настрой.

По нашим прогнозам, на будущей неделе рыночная волатильность сохранится, индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3320-3570 пунктов, индекс РТС - 1350-1600 пунктов.