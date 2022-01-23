Дипломат: Россия не потерпит нападения на Донбасс

В случае нападения Киева и Запада на Донбасс и его жителей Россия не останется в стороне. Об этом в эфире Youtube-канала "Изолента live" заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало", - сказал российский дипломат. По его словам, Россия является гарантом минских соглашений и "не позволит своих граждан обижать, а тем более убивать".

Дипломат подчеркнул, что "особо циничная истерия" с информационными атаками против России началась в преддверии последних переговоров в Женеве главы МИД РФ Сергея Лаврова и его коллеги, руководителя Государственного департамента США Энтони Блинкена.