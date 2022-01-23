Для городов Арктики разработали единый дизайн-код

Разработан единый дизайн-код для арктических городов России. Им требуется больше освещения, ярких граффити и фасады сдержанных тонов. А многие требования подходят и более южным городам.

Дизайн-код, созданный под кураторством минвостокразвития и минстроя - это сборник правил, регулирующих внешний облик городов в Арктике. В нем учтена специфика северных территорий - экстремально низкие температуры, обилие снега, сильные ветра, вьюга, пурга, туманы, сообщил минстрой в своем telegram-канале. В ныне существующих подобных документах специфика этого региона не рассматривается. При благоустройстве применяются, в основном, те же нормативы, что и в городах средней и южной полосы, отмечают разработчики документа. Кроме того, большинство населенных пунктов - и это уже не только в Арктике - страдают от пестрой рекламы, неудачных цветовых решений, некачественных материалов отделки фасадов, неэффективного освещения.

Новый дизайн-код составлен с учетом северного климата. Объясняется, как должны выглядеть не только фасады, окна, балконы, заборы, но и особенно характерные именно для Севера улавливающие решетки (сетки для защиты прохожих от падающих сосулек и снега) и коробы для хранения продуктов за окном. Отмечается, что открытые балконы, характерные для сталинской архитектуры, противоречат местному климату из-за высоких снеговых нагрузок. Они требуют особого внимания - в частности, своевременной уборки снега. А микрофорточки (специальные вертикальные прорези в окнах) в некоторых северных "хрущевках" позволяют проветрить комнаты лучше, чем современные пластиковые окна. Приветствуется обустройство приставных входных тамбуров, которые можно убрать на лето, а также крытых галерей вдоль зданий.

Арктическая зона занимает около четверти территории России, здесь живет около 2,6 млн человек. В России находятся самые крупные в мире города за Полярным кругом (Мурманск, Норильск, Апатиты, Воркута и др.). За рубежом для Арктики характерны небольшие населенные пункты или же вахтовый метод работы. Причем в других странах есть понятие "зимние города" - с температурой января 0 градусов и ниже, расположенные обычно выше 45 градусов северной широты (под эти условия подходит вообще большая часть территории России, в том числе и Москва). При благоустройстве этих городов зарубежные документы рекомендуют использовать цвет для оживления монотонности зимней среды, разнообразное освещение для безопасности и создания уютной атмосферы. Похожие решения предлагаются и в отечественном дизайн-коде. Цветовая гамма застройки может нивелировать нехватку солнечного света, недостаток ярких красок, аскетичность панорам. При скудной растительности цвет ландшафта в северных городах меняется от монотонного белого зимой до разнообразных оттенков серого и черного, характерных для каменистых пород, - летом. Их могут компенсировать теплые оттенки городских строений. При этом не рекомендуется использовать чересчур яркие "баночные" цвета.

Единой цветовой гаммы не предлагается - каждый город, по мнению авторов дизайн-кода, может с помощью профессионалов определить свои оттенки, чтобы учесть свои особенности и не быть похожим на соседние поселения.

Особенно актуальны для Арктики масштабные граффити. Ими можно украсить не только глухие стены многоэтажек, но и пустующие и аварийные дома, подлежащие расселению и сносу. Сейчас заброшенные здания здесь "создают упаднический образ среды, влияют на психоэмоциональное состояние жителей и усугубляют криминогенную обстановку (эффект "разбитых окон")", говорится в документе.

Украсить города может и освещение, особенно в полярную ночь. Приветствуются световые проекции на фасады зданий, фонари с нестандартными плафонами, создающие световой рисунок на земле, подсвеченные арт-объекты и проведение фестивалей света.

Дизайн-код не обязателен к применению. Но муниципалитеты могут руководствоваться им при разработке своих правил благоустройства. Частью дизайн-кода стала методика по его внедрению, отсутствие которой часто становится камнем преткновения на пути реализации проекта, отмечает минвостокразвития. "В документе содержится подробное описание всех этапов - от инициативы до внедрения и реализации дизайн-кода в арктических поселениях, а также пошаговый план для администраций поселений. Помимо этого, в регламенте приводятся этапы работы с бизнесом и общественностью и прописаны шаги для предпринимателей", - говорится в сообщении ведомства.

Если дизайн-код будет встроен в местные правила благоустройства, муниципалитеты смогут требовать его соблюдения и штрафовать тех, кто его не учитывает.

Собственным дизайн-кодом и его успешным внедрением сейчас могут похвастаться немногие российские города - Москва, Санкт-Петербург, Курск, Белгород, Воронеж, Ижевск, отмечают авторы арктического дизайн-кода. Из северных поселений выделяются только Архангельск и Якутия, где похожие регламенты разработали Якутск и три села, впрочем, формально не входящие в арктическую зону.

Насколько успешно внедряются дизайн-коды - сильно зависит от администрации города и городского управления в целом, говорит архитектор Андрей Елбаев. Стимулом может стать проведение мероприятия федерального или международного уровня. "В этих случаях городу проще объяснить необходимость обновления облика фасадов бизнесу, на плечи которого ложится большая часть изменений", - отмечает он. При внедрении дизайн-кода преимущество будет у ресурсодобывающих регионов, так как у градообразующих предприятий есть возможность поддержать бизнес и компенсировать его затраты.

Без дизайн-кода можно получить хаотичную, завешенную рекламными вывесками, пеструю среду, где, к тому же, каждый владелец недвижимости на свой вкус и кошелёк строит и оформляет здание, которое минимум на 50 лет станет частью городского пространства, отмечает архитектор, эксперт комиссии Общественного совета при Минстрое Евгения Муринец. По сути такая ситуация в большинстве наших городов. Кроме того, талантливые специалисты, как правило, едут работать в крупные города, а в небольших населенных пунктах остро не хватает хороших специалистов в сфере архитектуры и урбанистики. Да и не каждый город в состоянии оплатить разработку собственного дизайн-кода. "Дизайн-код для арктической зоны - это по сути подарок городам. Каждое из муниципальных образований может его "приземлить" на свою территорию, добавив местные особенности", - отмечает эксперт. По мнению Муринец, арктический дизайн-код в большей части может применяться и на других территориях страны. Острой необходимости разрабатывать подобный дизайн-код для других территорий России, по ее мнению, нет, но подобные документы могут быть востребованы и разработаны под конкретный проект - например, под единый туристический маршрут (допустим, для "Золотого кольца России" или территорий Поволжья).

"99% решений в представленном дизайн-коде подходят для любого города, - считает Елбаев. - Решения, которые там отмечаются как характерные для Арктики, могут применяться для всех городов, где есть зима с минусовой температурой".

Между тем, рекомендации арктического дизайн-кода большей частью слишком размытые и популистские, а также относятся, скорее, к средней полосе России, чем к арктическим поселениям, отмечает директор Института региональных исследований и городского планирования Ирина Ильина. Зарубежные принципы благоустройства "зимних городов" остались на уровне цитирования без адаптации к отечественным условиям, считает она. "Практически любой регион имеет свои правила благоустройства, которые вполне можно использовать на современном этапе. И они гораздо более профессионально написаны. Дизайн-код должен не унифицировать города, а помогать делать их разнообразными и комфортными. Но пока этого нет", - говорит эксперт.