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23.01.2022 12:24
Рубрика: Власть

ДОСААФ России исполнилось 95 лет

Текст: Юрий Гаврилов
23 января исполнилось 95 лет с момента основания Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин отметил, что история общества, правопреемника легендарного Осовасхима, создавалась смелыми, отважными, сильными духом людьми, которые стремились получать новые знания и навыки, приносить пользу Родине. "Среди тех, кто прошел эту настоящую школу мужества - блестящая плеяда военачальников, талантливых ученых и конструкторов, прославленных космонавтов и летчиков. Тысячи воспитанников организации достойно сражались на фронтах Великой Отечественной, добивались выдающихся достижений в самых разных сферах деятельности", - подчеркнул глава государства. По его словам, отрадно, что члены организации бережно хранят и развивают традиции ДОСААФ, много делают для патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки молодых людей к службе в вооруженных силах страны, совершенствования авиационных, технических видов спорта.

Фото: предоставлено Комитетом Госдумы по обороне
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Известно, что сегодня в ДОСААФ России входят 22 организации центрального подчинения и 81 региональное отделение. В своем обращении к ним по случаю юбилея организации ее председатель генерал-полковник Александр Колмаков сказал, что Добровольное общество занимает важное место в системе государственных и общественных структур и играет большую роль в деятельности Вооруженных сил России. "Обеспечение войск и сил подготовленными специалистами, патриотами своей Родины имеет первостепенное значение для поддержания обороноспособности страны, ее национальной безопасности", - уверен генерал.

Он напомнил, что за время существования ДОСААФ воспитало миллионы молодых ребят и девушек, дало им дорогу в жизнь, востребованные профессии и ценные навыки.

По словам Колмакова, трудно переоценить роль Добровольного общества в воспитании настоящих патриотов Отечества, подготовке специалистов к военной службе, развитии авиационных, технических, военно-прикладных и военно-служебных видов спорта. "Неувядаемой славой покрыли себя воспитанники оборонного Общества в годы военных испытаний, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны. В их числе трижды Герои Советского Союза, маршалы авиации Александр Иванович Покрышкин и Иван Никитович Кожедуб. Среди воспитанников Осоавиахима - Алексей Маресьев и Виктор Талалихин, Александр Матросов и Зоя Космодемьянская, сержант Яков Павлов и снайпер Василий Зайцев и многие другие, чьи имена стали символом отваги, мужества и героизма нашего народа", - сказал генерал.

За успешную работу в деле укрепления обороны страны 22 января 1947 года Президиум Верховного Совета СССР наградил Осоавиахим орденом Красного знамени. А славные традиции общества были достойно продолжены в послевоенные годы. В ДОСААФ начинали свой путь прославленные космонавты, выдающиеся спортсмены и знаменитые военачальники. За большой вклад в развитие оборонно-массовой работы в стране и подготовку трудящихся к защите Отечества ДОСАААФ СССР в 1977 году удостоили высшей награды - ордена Ленина.

Сегодня на базе ДОСААФ России создана качественно новая система допризывной подготовки молодежи, включающая военно-патриотическое воспитание, развитие авиационных, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, подготовку по военно-учетным специальностям для Вооруженных сил и массовым техническим профессиям. В настоящий момент в ДОСААФ России ведут обучение молодых людей по 14 военно-учетным специальностям. Среди них - водители, специалисты для ВДВ, войск связи, ВКС. По итогам прошлого года для Вооруженных сил было подготовлено около 24,5 тысячи человек.

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