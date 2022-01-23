Джим Керри и сверхъестественное: премьеры издательства МИФ-2022

Что в 2022 году читателям предложит издательство "МИФ"? Всех тайн раскрывать не будем, но главные новинки - в нашем материале. Захватывающие детективы, леденящие триллеры, голливудские мемуары и даже криминальная комедия - каждый найдет что-то для себя.

"Странные времена. Предвиденные происшествия с бессмертными", Куив Макдоннелл, перевод Ольги Бурдовой

Фото: предоставлено издательством МИФ

Две книги Куива Макдоннелла уже известны российскому читателю - в конце прошлого года вышли два детектива из его знаменитой "Дублинской серии": "Человек с одним из многих лиц" и "День, который никогда не настанет". Новый роман заводит нас в область фэнтези и даже мистики. Его главный герой - Винсент Бэнкрофт, редактор еженедельной газеты о сверхъестественных явлениях, который меньше всех верит в публикуемые им новости. Но вот сдача очередного номера на носу, а в распоряжении редакции - несколько депрессивных объявлений о поиске второй половины, три жалобы и фотография японской козы. Именно сейчас новость о случившейся трагедии вынуждает героев заняться настоящим журналистским расследованием.

"Час ведьмы", Крис Бохджалян, перевод Дарьи Смирновой

Фото: предоставлено издательством МИФ

Крис Бохджалян - драматург и сценарист, автор популярных романов, чьи произведения более 20 лет периодически признаются бестселлерами. Самый известный - роман "Акушерки", который был экранизирован. "Час ведьмы" - исторический триллер, вдохновленный первым разводом в Северной Америке из-за домашнего насилия и американской охотой на ведьм. Сюжет переносит нас в Бостон 1662 года. Мэри Дирфилд двадцать четыре года. У нее фарфоровая кожа и голубые глаза. Она - вторая жена Томаса Дирфилда, человека могущественного и жестокого. Когда Томас в приступе ярости вонзает вилку в руку Мэри, она решает, что должна развестись с ним, чтобы спасти свою жизнь. Но в мире, где каждый сосед следит за происками дьявола, девушка вскоре становится объектом подозрений и слухов. Теперь ей нужно спастись не только от мужа, но и от виселицы.

Memoirs and Misinformation: A novel, Джим Керри и Дана Вачон, перевод Натальи Довнар

Фото: предоставлено издательством МИФ

Одному из главных комиков Голливуда на днях исполнилось 60, и хоть время от времени он пытается уйти в отшельники, это ему вряд ли удастся. Вот и Memoirs and Misinformation ("Мемуары и дезинформация") практически сразу стала бестселлером в Америке. "Все это неправда, и все это правда", так описал книгу сам автор. Это смелый и частично автобиографический роман, в котором Джим Керри и Дана Вачон (автор романа "Слияния и поглощения") сочинили историю об актерском мастерстве, Голливуде, агентах, знаменитостях, привилегиях, дружбе, романтике, страхе исчезновения как личности, нашей "одной большой душе", Канаде и катастрофическом финале - апокалипсис внутри и снаружи. Стоп, стоп, кажется, чем-то напоминает дебютный роман Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"… Впрочем, в случае этих абсолютно разных киногениев пересечений ждать не приходится.

"Девочки с блестящим будущим", Трейси Добмайер, Венди Кацман, перевод Маргариты Лобия

Фото: предоставлено издательством МИФ

Самая ожидаемая книга 2021 года по версии ряда изданий, телевизионные права на роман выкупила NBC, для поклонников сериала "Большая маленькая ложь" - такие вот обнадеживающие "регалии" у этой новинки. Динамичная драма рассказывает о трех матерях, которые сделают все, чтобы их дочери поступили в элитный университет, и знакомит читателя с закулисьем мира сверхбогачей и их ожиданий в отношении своих детей. Все три матери умны и находчивы, но уровень их моральной этики сильно различается. Все закручивается, когда дочь одной из женщин сбивает машина. Может ли это быть связано с борьбой за единственное место в Стэнфорде?

"Правила выживания в Джакарте", Арина Цимеринг, Оксана Багрий

Фото: предоставлено издательством МИФ

Современная российская проза представлена жанром криминальной комедии в лучших голливудских традициях. Главный герой - гениальный мошенник Рид, преследуемый каждым вторым преступным картелем в мире, - после удачного дела прямо во время полёта он узнаёт, что в аэропорту прибытия его ждут очередные мафиози. Чтобы избежать встречи, он угоняет самолет с помощью зажигалки и меняет место назначения. Теперь самолёт долетит только до Джакарты - и это худший из вариантов, потому что здесь его смерти жаждут братья по картелю, которых он однажды кинул. Но выбора нет, и самолет садится в Джакарте, где его уже встречают бывшие (и очень сердитые) товарищи в полном вооружении. Они готовы не прикончить Рида на месте, только если тот поможет провернуть дело века - кражу безупречных долларовых оттисков.