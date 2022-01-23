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23.01.2022 09:40
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал условие падения курса доллара более чем на 10 рублей

Текст: Анастасия Селиванова

Замедление темпов роста инфляции в России, высокие цены на нефть и снятие рисков международных санкций приведут к резкому укреплению курса рубля. Это способно опустить доллар с текущих 76-77 рублей сразу на 13-14 рублей, однако это произойдет не одномоментно, а в течение 2022 года.

Фото: istock
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Такой прогноз дал главный макроэкономист УК "Ингосстрах-инвестиции" Антон Прокудин. "Санкционная премия в курсе доллара в текущем году вырастала до пяти рублей. Однако мы продолжаем позитивно оценивать ожидаемое движение курса рубля на горизонте года, ориентируясь на его укрепление до уровня 63 рубля к доллару осенью за счет сильно подорожавшей нефти. Укреплению поспособствует ощутимое замедление инфляции", - прогнозирует эксперт.

Также, по его мнению, поддержку рублю опосредованно окажет энергокризис в Европе, который может вызвать дополнительный приток валюты по каналам "Газпрома" - через дивиденды и конвертацию выручки.

Пока же из-за геополитической напряженности в ближайшие недели на российском финансовом рынке будут наблюдаться высокие колебания, уверяют опрошенные "РГ" эксперты: курс доллара будет в диапазоне 76-79 рублей, курс евро - 86-89 рублей. При этом истинно экономические факторы остаются на стороне рубля: цена нефти находится на семилетнем максимуме в 87 долларов за баррель Brent, а приток валюты в страну близок к рекордному.

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