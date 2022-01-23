Еврокомиссар Симсон назвала геополитику причиной высоких цен на газ

Член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон назвала геополитику одной из причин беспрецедентно высоких цен на газ. По ее словам, сооружений для хранения голубого топлива в странах ЕС недостаточно.

"В последнее время мы наблюдали, как цены на газ достигли исторически высокого уровня. Потребители испытывают трудности с оплатой своих счетов", - цитирует еврокомиссара РИА Новости.

Правительствам стран пришлось экстренно решать возникшую проблему. Речь идет о налоговых послаблениях. Принятые меры помогли нескольким миллионам малых и средних предприятий, а также 70 миллионам домашних хозяйств в 22 странах. А Евросоюзу все это обошлось в 21 миллиард евро.

"Но этого недостаточно, чтобы выйти из тупика, возникшего из-за нескольких факторов, в частности международных и геополитических", - подчеркнула Симсон. Она также заявила, что сложный период еще не завершился. "В настоящее время и в краткосрочной перспективе мы будем иметь дело с высокими ценами на энергию", - такой неутешительный прогноз был озвучен на неформальной встрече министров энергетики стран ЕС.