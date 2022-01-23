Французский эксперт рассказал о причинах кризиса между Россией и Западом

Французский информационный портал Atlantico опубликовал интервью с известным политологом, основателем и главой французского Центра исследований в области разведки (ФЦИР) Эриком Денесе. В нем тот критически оценивает курс США и Запада в отношении России, называя его "самоубийственным". Сегодня мы приводим некоторые наиболее интересные суждения эксперта, который в свое время работал в качестве офицера-аналитика при генеральном секретарите французского военного ведомства.

Говоря о корнях нынешнего кризиса, Эрик Денесе считает, что их надо искать в первую очередь в курсе коллективного Запада во главе с США. В 2014 году именно они "спровоцировали и поддержали госпереворот на Украине, тем самым открыто поглумившись над ценностями и принципами, которые несут urbi et orbi - всему миру, всем и каждому". После этого, как напомнил эксперт, режим, что захватил власть в Киеве, сразу же напал на русскоязычное население Донбасса, а американцы с европейцами стали его покрывать. И с тех пор Владимир Путин "не прекращает напоминать, что соседство с враждебно настроенным украинским государством, которое вооружает НАТО, является серьезной угрозой национальной безопасности, угрозой, которую Россия не намеревается игнорировать".

Однако, констатирует глава исследовательского центра разведки, вместо того чтобы снизить градус напряженности, Запад, наоборот, только повышает его. Об этом говорят нескончаемые полеты натовских самолетов электронной разведки в непосредственной близости от российских и белорусских границ. А ведь американцы, убежден Эрик Денесе, никогда бы не допустили аналогичной ситуации полетов российских военных самолетов у берегов США и размещения вооруженных контингентов РФ в Мексике. Они сразу бы отреагировали самым жестким образом. При этом аналитик напомнил, что военный бюджет США в 10 раз больше российского, и задался вопросам: "Кто кому угрожает?"

К счастью, отмечает аналитик, "Россия до сих пор проявляет феноменальную сдержанность", что, как он надеется, может в свете нынешнего переговорного процесса между США и РФ в Женеве сыграть свою положительную роль.

В своем интервью Эрик Денесе остановился на таком феномене, как пещерный "антирусизм" атлантистов. Как он считает, среди американцев и англичан (имеются в виду их правящие элиты. - В.П.) царят такие настроения. "На протяжении последних 30 лет, несмотря на обязательства, взятые после окончания "холодной войны", они не оставляют попыток ослабить Москву, уменьшить ее влияние в мире, а когда она реагирует на нескончаемую череду провокаций, называют это агрессией!" - возмущается французский политолог.

Вместо того чтобы снизить градус напряженности, Запад, наоборот, только повышает его

При этом он напомнил о 350-страничном докладе американского центра RAND Corporation, финансируемого Пентагоном (опубликован в 2019 году), где изложен перечень "ненасильственных акций", что могут быть использованы против России. Эти меры нацелены на то, чтобы оказать прессинг на экономику, вооруженные силы и ударить по престижу Москвы, ее влиянию на международном уровне. "Тем не менее четкая, выверенная позиция России по украинскому досье вынудила американцев и НАТО сесть за стол переговоров. Судя по всему, пускай с опозданием, но поняли, что Москва не будет отступать, а ответственность за конфликт, из которого им не выйти победителями, ляжет на их плечи", - полагает Эрик Денесе.

Затронув вопрос о российских поставках природного газа в Европу и стараниях Вашингтона заблокировать "Северный поток-2", директор ФЦИР заявил, что цель американцев - "максимально отрезать Европу от России, а также лишить Москву полученных от продажи газа средств". Делается все, что только возможно, чтобы сохранить Европу под заокеанским влиянием и "пресекается любое инакомыслие в западном лагере". Всем союзникам, отметил эксперт, Соединенными Штатами предписано видеть в России угрозу и поддерживать американские демарши, не спрашивая, зачем и почему.

Эрик Денесе также считает, что в Вашингтоне рулят горе-стратеги еще и потому, что, оказывая беспрецедентный нажим на Москву, они тем самым способствуют ее сближению с Пекином. "Им бы искать союз или, по крайней мере, стратегическое партнерство с Россией, а делают все наоборот. Это же самоубийство, - убежден аналитик. - Американцы вновь проявляют себя как провальные, недалекие фокусники, которые тянут за собой прочие западные страны, а те безвольно следуют за ними - прямо в тупик".

Подводя итог создавшейся в мире напряженной ситуации, Эрик Денесе делает вывод: "Создается такое впечатление, что Запад под американским контролем неуклонно движется к геополитическому самоубийству. Отмахивается от реальностей - исторических, географических, а его пренебрежение интересами других государств, несомненно, обернется против него самого".

Запад под американским контролем неуклонно движется к геополитическому самоубийству

"Все говорит о приближающемся катаклизме, - не без горечи констатирует Эрик Денесе. - Создается впечатление, что мы радостно несемся на стену.