Французский путешественник погиб, пытаясь пересечь Атлантику на лодке

Известный французский искатель приключений Жан-Жак Савен так и не смог завершить свое очередное грандиозное путешествие. В этот раз он пытался пересечь Атлантику на весельной лодке с гордым названием "Отважный", однако задача оказалась не по силам 75-летнему французу.

Свой путь Савен начал 1 января из Португалии, намереваясь достичь Карибских островов через три месяца. 14 января прямо в открытом море француз отметил свой 75-й день рождения, торжественно откупорив бутылку шампанского. Однако, уже 21 января он сообщил, что его путешествие сталкивается с трудностями. Сильные волны и ветер повредили солнечные батареи лодки, Савину пришлось использовать ручной опреснитель воды. Это, по его словам, отнимало слишком много физических сил. Тем не менее, мореплаватель не терял духа, пообещав решить все проблемы в Понта-Делгадо на Азорских островах.

21 января с лодки Савена был предан сигнал с просьбой о помощи, после чего связь прервалась. Дочь мореплавателя подняла тревогу, ведь если отец выпустил аварийные буи, то ситуация и в самом деле критическая. Португальская береговая охрана тут же отправилась на поиски путешественника, но спасательная операция не увенчалась успехом. Спасателям удалось найти лишь перевернутую лодку, дрейфующую в полутора тысячах километрах от берегов Португалии. Водолаз, который исследовал "Отважного", обнаружил в кабине тело Савена.

"В этот раз океан оказался сильнее нашего друга, - оставляют комментарии на страницах в соцсетях поклонники Савена. - Своими путешествиями он бросал вызов старости".

Жан-Жак Савен, бывший десантник и пилот, добился больших успехов в триатлоне. После завершения спортивной карьеры он посвятил себя экстремальным путешествиям. В 2019 году он провел четыре месяца в открытом море в неуправляемой трехметровой бочке. Савен уже пересекал Атлантику на парусной лодке, взбирался на Монблан, и четырежды переплыл французский залив Аркашон.