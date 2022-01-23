Гаврилов: Перспектива отключения РФ от межбанковских расчетов SWIFT несерьезна

Перспектива отключения России от межбанковских расчетов в системе SWIFT несерьезна и используется для запугивания Москвы. Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире Youtube-канала "Изолента live" заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Об этом речи не идет. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно - это называется сразу напугать, а потом "ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем", - сказал дипломат.

В ходе своего выступления Гаврилов также не исключил провокации со стороны Украины и Запада, но отметил: в случае нападения Киева и Запада на Донбасс и его жителей Россия не останется в стороне и защитит своих граждан.