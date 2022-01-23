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23.01.2022 09:18
Рубрика: Общество

Гинцбург предсказал появление более опасной мутации COVID-19 из-за "омикрона"

Текст: Анастасия Селиванова

Высокая заразность штамма коронавируса "омикрон" и его широкое распространение при низком уровне вакцинации населения неминуемо приведет к появлению новых, более опасных мутаций COVID-19.

В Швеции обнаружили новую мутацию штамма "омикрон"

Чтобы этого избежать, необходимо иметь уровень коллективного иммунитета к ковиду в 80%. Такое мнение выразил директор центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург. Он уверен, что "омикрон" не знаменует окончание пандемии.

"Нет, он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы, - сказал Гинцбург "Интерфаксу". - Для того чтобы этого не происходило, надо за полгода... всю страну - 75-80% - "накрыть" вакциной "Спутник", которая на данный момент защищает. Никто вам не гарантирует, даже я, что завтра в результате природной естественной селекции не появится штамм, который не будет реагировать на вакцины, которые сейчас используются".

По данным оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, полный курс вакцинации в стране пройден 78 млн раз, первым компонентом вакцинация проведена почти 82 млн раз, коллективный иммунитет в целом по России - 64,4%.

Особенностью штамма "омикрон", который с ноября прошлого года начал распространятся по всему миру с юга Африки, является большое число мутаций в S-белке и, как следствие, более высокая заразность при относительно более низкой патогенности. Ученые полагают, что этот штамм мог образоваться либо в организме человека с иммунодефицитом, который не был привит в силу противопоказаний, либо в организме мышей, которые затем передали вирус человеку.

Гинцбург сравнил опасность "омикрона" и "дельты" для людей из групп риска
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