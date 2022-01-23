Италия просит включить эспрессо в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Италия внесла заявку на включение неаполитанского и итальянского эспрессо в престижный список нематериального наследия ЮНЕСКО, об этом заявил замминистра сельского хозяйства Марко Чентинайо.

Кофе эспрессо появился на свет в Турине в конце 19 веке. Для Апеннин эспрессо - это больше, чем простой напиток, он является важной частью национальной идентичности. Ежедневно около 90 процентов итальянцев выпивают хотя бы одну чашечку этого чарующего и сверхпопулярного во всем мире напитка.

По словам Чентинайо, в период вынужденной социальной изоляции чашечка кофе, которая представляет всех итальянцев, является традиционным ритуалом, вдохновляющим всю страну: от Неаполя до Венеции.

"Выдвижение данной кандидатуры является важным шагом в период ограничений, вызванных пандемией, из-за которых социальные контакты практически сошли на нет", - заключил замминистра.

Ожидается, что итальянский национальный комитет ЮНЕСКО одобрит заявку и отправит ее на окончательное утверждение в Париж до 31 марта 2022 года.