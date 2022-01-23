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23.01.2022 16:18
Рубрика: Экономика

Как поправки ФАС по изъятию акций скажутся на зарубежных инвесторах

Текст: Михаил Загайнов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала поправки в законодательство, которые уточнят порядок изъятия в пользу государства доли иностранных инвесторов в стратегических предприятиях. Изменения коснутся только тех сфер, которые имеют стратегическое значение для обороны и безопасности государства, отмечают в ведомстве.

Проект поправок размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке отмечается, что сейчас Гражданский кодекс предусматривает возможность изъятия долей в компаниях в случае признания сделок ничтожными. В свою очередь Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (ФЗ-57) определяет таковыми сделки, заключенные с нарушением закона. Среди ключевых требований - сделки, по которым инвестор приобретает более 50% голосующих акций, должны пройти согласование правительственной комиссией.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Инициатива ФАС носит, по сути, технический характер и не влияет на саму процедуру изъятия акций. Ведомство предлагает внести пункт о возможном изъятии долей напрямую в ФЗ-57, которым руководствуются инвесторы. В пояснительной записке отмечается, что это "будет способствовать обеспечению правовой определенности".

В пресс-службе ФАС "РГ" пояснили, что предложенные поправки направлены на устранение правовой неопределенности и затронут лишь 5% инвестиций. В ведомстве отметили, что сейчас суды могут взыскать в доход государства все полученное по сделкам, которые признаны в установленном порядке ничтожными. "ФАС выявила случаи невозможности применения такого положения. Первым случаем невозможности возврата акций являются ситуации, когда продавцы (иностранные инвесторы) по сделке прекратили свою деятельность. Вторым таким случаем считается не отвечающий интересам национальной и экономической безопасности возврат имущества продавцу (инвестору)", - отметили в ФАС.

В ведомстве добавили, что поправки коснутся только тех сфер, которые имеют стратегическое значение для обороны и безопасности государства. Речь идет о предприятиях оборонно-промышленного комплекса, недропользования, портов, добычи водных биоресурсов и других отраслей. "Привлечение иностранных инвестиций, как и любых инвестиций, продолжает оставаться ключевой задачей государства, а для добропорядочных инвесторов создаются максимально благоприятные условия", - подчеркнули в ФАС.

Там отмечают, что судебные дела, связанные с нарушением иностранными инвесторами требований законодательства, возбуждаются регулярно. Ежегодно ведомство участвует в порядка десяти подобных процессах. При этом случаев отказов судами исков ФАС по подобным делам нет.

Изменения по изъятию акций коснутся только сфер, связанных с обороной и безопасностью государства

Член генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина Акимова считает, что меры, предложенные ФАС, не приведут к уменьшению инвестиционной активности, поскольку не влияют на статус добросовестного иностранного инвестора и на существующие гарантии. "Предлагаемые изменения приведут к повышению правовой определенности в части возможных правовых санкций по отношению к иностранному инвестору, нарушившему требования закона об иностранных инвестициях", - отмечает эксперт. По ее словам, оценить объемы иностранного инвестирования в стратегические предприятия сложно из-за закрытого характера отрасли. "Речь, скорее всего, идет о значительных суммах для экономики страны", - считает Акимова.

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Руководитель практики антимонопольного права юридической фирмы "Инфралекс" Елена Кузнецова отмечает, что сейчас за нарушение закона об иностранных инвестициях (например, если сделка не согласована правительственной комиссией) грозит штраф до 1 млн рублей. "По решению суда сделка может быть признана ничтожной, но при этом инвестор может рассчитывать на возврат затраченных им на незаконную сделку средств и других активов", - отмечает эксперт. По ее мнению, неединичные случаи нарушения законодательства об иностранных инвестициях говорят о том, что предусмотренного наказания недостаточно, и с этой точки зрения инициатива ФАС понятна.

Замдиректора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнер Коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Олег Москвитин отмечает, что сам механизм изъятия акций должен применяться взвешенно. "Судам и самой ФАС потребуется выработать на практике основания и условия, когда он действительно требует использования", - уверен эксперт. Кроме того, власти должны выработать меры по упрощению, поощрению и защите инвестиций добросовестных участников рынка, в том числе и иностранных инвесторов.

Экономика Финансы Инвестиции Правительство ФАС

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