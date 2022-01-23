Как производители гаджетов изменят рынок сотовой связи

Компания Qualcomm продемонстрировала новую технологию, которая должна сменить привычные SIM-карты. Она получила название iSIM и будет встроена в процессоры этого производителя. По оценкам экспертов, технология способна существенно увеличить число подключенных к Сети устройств и повысить влияние производителей гаджетов на сотовых операторов.

С момента появления смартфонов технологии шли по пути уменьшения габаритов всех составных частей устройства. Это хорошо видно на примере SIM-карты, которая изначально - в 1991 году - была размером с банковскую карту. А затем прошла путь от miniSIM до компактной microSIM, к придуманной Apple nanoSIM, размером с микросхему. И наконец - eSIM - электронная SIM-карта, которая записывается в память мобильного устройства: смартфона, планшета, "умных" часов и прочих.

Идея технологии iSIM (integrated SIM - встроенная SIM) полностью раскрыта в ее названии. Один из крупнейших производителей процессоров - компания Qualcomm - придумала, как встроить модуль SIM-карты непосредственно в мобильный процессор.

"Фактически - это та же eSIM, но без необходимости установки отдельной микросхемы, занимающей дополнительно место. Гораздо удобнее и дешевле встроить eSIM в процессор, так что благодаря iSIM отказаться от физических SIM-карт смогут владельцы массовых смартфонов, а не только флагманов", - отмечает обозреватель Telecom Daily Илья Шатилин.

Для демонстрации возможностей новинки был использован флагманский процессор Snapdragon 888 5G и смартфон Galaxy Z Flip3 5G, оснащенный этим процессором. По словам ведущего мобильного аналитика Эльдара Муртазина, на первом этапе новинка будет реализовываться во флагманских и среднеценовых устройствах, ждать появления в бюджетных гаджетах iSIM в ближайшие годы не стоит. По оценкам Ильи Шатилина, на полках магазинов смартфоны с новыми процессорами с поддержкой iSIM мы сможем увидеть в лучшем случае в конце 2022 года, в целом же акцент будет сделать на 2023 и последующих года.

Эксперты отмечают три основных преимущества новинки. В первую очередь iSIM позволяет значительно упростить внутреннюю конструкцию телефона. Применение iSIM даст возможность разработчикам избавиться от SIM-лотков, занимающих немало места в корпусе мобильных устройств. Высвободившееся пространство они смогут отдать под другие компоненты.

Вторым преимуществом технологии iSIM является ее максимальное сходство с eSIM. Так что переход на iSIM может оказаться максимально безболезненным для абонентов и бесшовным для операторов связи.

Ну и третье достоинство iSIM - это огромная область ее применения. Интеграция SIM в центральный процессор позволит подключаться к сотовым сетям и пользоваться мобильным интернетом тем устройствам, которые изначально не предполагали такого сценария использования. Например ноутбуки, большая асть которых оснащена только WI-Fi модулем и для выхода в интернет через сотовые сети пользователям приходится приобретать USB-модемы, производимые по самым устаревших технологиям и занимающие много места. Также iSIM может найти свое применение устройствах интернета вещей и в автомобильных медиасистемах.

По словам Муртазина, появление iSIM - это шаг производителей гаджетов по более жесткому контролю за бизнесом сотовых операторов.

"iSIM- это попытка сделать приятное компании Apple, которая последовательно пытается подмять под себя рынок SIM-карт с точки зрения соглашений с операторами. Существующий сегодня eSIM в гораздо меньшей степени контролируется производителями железа. А вот с iSIM все иначе, там полный контроль", - говорит Муртазин.

По словам эксперта, если в процессе удастся отказаться от физической SIM-карты (что маловероятно в ближайшие год-два), то этот контроль - кого пускать, кого не пускать - появится, и операторам придется договариваться с производителями электроники.

Из минусов iSIM для пользователей эксперты отмечают сложность процедуры переноса SIM-карты из одного устройства в другое. Если физическую SIM-карту можно самостоятельно переставить, то электронную необходимо перевыпускать и все это время пользователь будет без доступа к сотовой связи и SMS-сообщениям. А чтобы загрузить восстановленную iSIM в гаджет, придется найти сеть Wi-Fi.

Сдержанно оценивает перспективы iSIM в ближайшие годы Константин Анкилов, управляющий партнер агентства "ТМТ Консалтинг". "Пока это все еще небольшой рынок, но с потенциалом для широкого распространения этой технологии. Потенциал для встроенного esim может быть не только в смартфонах, но в подключенных автомобилях - этот сегмент видится как один из крупнейших", - сообщил Анкилов.

По данным службы Counterpoint Emerging Opportunities Service, к 2025 году поставки устройств на базе электронных SIM-карт достигнут почти двух миллиардов единиц, в основном за счет смартфонов и устройств для корпоративного Интернета вещей.