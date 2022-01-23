Какие квартиры в новостройках сберегут нервы и деньги покупателей

Если вы хотите удачно купить квартиру в новостройке, то надо сразу определиться, какая отделка вам больше подходит, в том числе и по деньгам.

Специально для "Российской газеты" член Экспертного совета по строительству, промышленности стройматериалов и проблемам долевого строительства при Комитете Госдумы РФ Кирилл Аксенов рассказал о видах отделок, а также назвал плюсы и минусы каждой.

- Сегодня на законодательном уровне единого сформированного стандарта по отделке жилых помещений в новых многоквартирных домах нет. Более того, в одном жилом комплексе можно встретить несколько вариантов отделки квартир. Поэтому правильнее ориентироваться не только на название, но и внимательно изучать список работ по объектам. Ведь комплектация и совокупность выполненных работ влияет на дальнейшие расходы на ремонт.

"Черновая" отделка

Этот вид отделки представляет собой бетонную коробку с проведенными коммуникациями, радиаторами отопления, более-менее качественной входной дверью и остекленной лоджией. Также иногда варьируются межкомнатные перегородки: они могут отсутствовать, могут быть все установлены согласно проекту, а может быть выделена только зона санузлов.

Свободная планировка

Наименование этого варианта может ввести в заблуждение новичка в вопросах недвижимости. Свободная планировка не подразумевает свободу творческой реализации: нельзя сделать в квартире все, что душе угодно.

Застройщик создает и регистрирует в БТИ план жилых помещений. Без этого важного этапа он не может оформить документацию на недвижимость. Отличительной особенностью таких квартир являются "дорожки", расположенные на полу помещения. Это основания предполагаемых межкомнатных перегородок.

Есть несколько фундаментальных правил такой планировки. Во-первых, нельзя передвинуть кухню на место гостиной или спальни. Она должна быть расположена по плану, утвержденному в БТИ.

Во-вторых, запрещено увеличивать санузел за счет кухни, и наоборот. Но площадь санузла можно увеличить за счет других помещений: холла, коридора или прихожей.

Совет! Перед покупкой квартиры со "свободной планировкой" уточните, какие границы зон предусматривает план БТИ. Также посмотрите, где располагаются общественные и личные зоны. В идеале кухня, гостиная и столовая должны быть расположены ближе ко входу, а спальня и детская максимально отдалены от него. Обратите внимание на количество окон и площадь остекления: чем больше окон, тем больше вариантов расположения разных зон.

Предчистовая отделка (White box)

Такой вид отделки подразумевает подготовленное для отделочных работ жилое помещение. Включает разводку электричества, коммунальные коммуникации, стяжку пола, межкомнатные перегородки, штукатурку и шпаклевку стен.

Это лучший вариант по соотношению цена-качество, не требующий существенных временных затрат со стороны собственника. Еще один плюс - минимальное количество грязных работ.

Минусы такой отделки: типовые решения для планировки. То есть невозможно внести коррективы без вмешательства в архитектуру здания. К тому же качество работ от застройщика может быть невысокого уровня.

Чистовая отделка

Квартира с чистовой отделкой подходит для тех, кто хочет вселиться сразу. Останется только внести мебель.

В такую отделку включена установка розеток, выключателей, окраска стен, поклейка обоев, установка и подключение сантехники, укладка напольного покрытия и установка межкомнатных дверей.

Минусы все те же, что и с предчистовой отделкой - типовое решение для планировки и дизайна квартиры. Если что-то решите поменять по своему дизайнерскому проекту, то это будет проблематично, особенно в мелочах. Например, уже не поменять расположение розеток и выводы электрики под осветительные приборы.

Без отделки

Квартира без отделки, по сути, включает в себя голые стены: без межкомнатных перегородок, напольной стяжки и коммуникаций.

Абсолютно пустая коробка, где электричество доводится до щитка в подъезде, а системы отопления и водоснабжения до выводов в квартиру. От застройщика идут только сами стены, стеклопакеты и входная дверь. Как правило, в таких проектах даже нет остекления лоджий.

Из плюсов квартиры без отделки можно выделить стоимость недвижимости, которая может быть дешевле до 30 процентов. Также в такой квартире можно увидеть все изъяны: трещины, мокрые стены и так далее. В других случаях, в квартирах "с отделкой", это можно легко замаскировать и скрыть.

Из минусов стоит отметить, что затраты из-за ремонта могут превысить запланированные. И возникнуть дополнительные вопросы для урегулирования. Нередко требуется от собственника оформление и согласования документации в различных инстанциях, закупка строительных материалов, поиск исполнителя ремонтных работ и так далее.