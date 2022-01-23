Канцлер ФРГ: Вступления новых стран Восточной Европы в НАТО "нет в повестке дня"

Североатлантический альянс не может гарантировать своего нерасширения. При этом вопроса о вступлении новых стран Восточной Европы в НАТО "нет в повестке дня".

Об этом, как передает ТАСС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью, опубликованным в воскресенье газетой Süddeutsche Zeitung.

В частности, отвечая на вопрос издания о том, могут ли быть гарантии о нерасширении НАТО, Шольц сказал следующее: "Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть".