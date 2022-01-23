Кардиолог Сергеева рассказала, как избежать инсульта

Специалисты разделяют факторы риска, повышающие опасность возникновения инсульта, на две группы.

Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-кардиолог Дарья Сергеева. К так называемым немодифицируемым факторам, не поддающимся влиянию, относятся, в частности, принадлежность к мужскому полу, возраст более 60 лет и сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе у родственников.

Но снизить риск инсульта можно, влияя на модифицируемые факторы. Речь идет об артериальной гипертензии, атеросклерозе, повышенном уровне холестерина, фибрилляции предсердий или мерцательной аритмии.

Эксперт рекомендует людям в возрасте старше 40 лет измерять давление 1-2 раза в год даже при хорошем самочувствии. Давление выше 140/90 - это повод обратиться к специалисту. Также кардиолог предостерегает от самостоятельной отмены препаратов для понижения давления. А чтобы снизить опасность развития атеросклероза, который может привести к ишемической болезни сердца, инфарктам и инсультам, рекомендуется, в первую очередь, отказаться от курения и привести в норму вес.

При выявлении высокого уровня холестерина, нужна консультация медика. "Если врач назначает терапию, необходимо ее принимать постоянно. К сожалению, препараты, снижающие холестерин, работают только при постоянном приеме. Курсовое назначение таких препаратов бессмысленно", - отмечает врач.

Тромбы, возникающие при фибрилляции предсердий или мерцательной аритмии, могут стать причиной кардиоэмболического инсульта. Для снижения этой опасности применяются антикоагулянты. А своевременно выявить проблему помогут медицинские осмотры и ЭКГ.

Чтобы снизить риск возникновения инсульта, специалисты рекомендуют правильное питание, регулярную физическую нагрузку и отказ от вредных привычек.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.