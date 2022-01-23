МИД РФ: Возможность визита главы МИД Британии в Москву прорабатывается

Возможность визита главы МИД Великобритании Элизабет (Лиз) Трасс в Россию в рамках полученного Москвой соответствующего запроса британской стороны прорабатывается.

Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире телеканала "Россия-1".

"Такой запрос был получен от британской стороны, возможность такого визита прорабатывается", - сказала дипломат.

Напомним, что в конце ноября глава британского Форин Офиса проехалась на танке "Челленджер-2" в Эстонии в непосредственной близости от российских границ и отметилась новыми угрозами в адрес Москвы. Помесив гусеницами танка грязь эстонского военного полигона, Лиз Трасс встретилась с британскими войсками из состава расквартированного здесь подразделения усиленного передового присутствия НАТО.

"Танковый марафон" Трасс в Эстонии заставил британские СМИ вспомнить аналогичную картину из далекого 1986 года. Тогда на броне "Челленджера" по Западной Германии проехалась бывшая премьер Британии Маргарет Тэтчер, на деле подтверждая, что она "железная леди". Очевидная попытка Трасс мимикрировать под Тэтчер выглядит весьма комично - никакими внешнеполитическими заслугами для Соединенного Королевства в отличие от отвоевавшей Фолклендские острова "железной леди" нынешняя глава Форин-офиса пока никак не отметилась.