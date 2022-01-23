Минпросвещения подготовило новые стандарты образования для колледжей

В ведомстве разработали "новый макет" стандартов: гибкий подход к содержанию образовательных программ, дополнительный "цифровой" модуль, более короткие сроки подготовки, но и более интенсивный и насыщенный формат самих программ обучения.

Во многом, обновления обусловлены тем, что 1 сентября 2022 года стартует проект Минпросвещения "Профессионалитет". Его суть - более короткие и практико-ориентированные программы подготовки. Планируется, что к 2024 году в программе будут участвовать более 350 тысяч студентов.

Итак, чему научат? Возьмем, к примеру, проект стандарта по специальности "Анимация и анимационное кино". Выпускник должен будет уметь создавать "визуализированное движение персонажа в анимационном произведении с использованием традиционных и современных технологий", заниматься "постобработкой анимационных произведений с использованием диджитал-технологий", далее - по выбору: или учимся создавать анимацию для гейм-индустрии, или занимаемся производством трехмерного цифрового анимационного кино. Есть и другие "опции". Выучиться на аниматора после 11 класса можно будет за 2 года 10 месяцев, после 9 класса срок учебы будет на год больше.

А вот специальность "Акушерство": здесь в основных навыках и умениях выпускника - профессиональный уход за пациентами, в том числе по профилю "акушерское дело", медицинская помощь во время беременности, родов и послеродовый период, формирование здорового образа жизни, санитарно-гигиеническое просвещение и медпомощь в экстренной форме.

Срок учебы по очной форме после 11 класса - 1 год 10 месяцев, после 9 класса - 2 года 10 месяцев.

Важно: обновленные стандарты вступят в силу 1 марта 2022 года. Но еще до этого колледжи вправе начать обучение по ним, если студенты не будут против.

Между тем

По данным министерства просвещения, ежегодно 60 процентов девятиклассников выбирают поступление в колледжи. После учебы работу находят около 60 процентов выпускников СПО. Цель проекта "Профессионалитет" - трудоустройство 85 процентов из первых 150 тысяч студентов проекта.