Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами

Наполнить весь мир своими вещами, своими идеями, своими словами. Разве не в этом, наряду со многими другими вещами, проявляется особенное предназначение народа, когда кто-то совершенно чужой принял "русское", "российское" как свое? А что там, в далеких странах, есть нашего в повседневной жизни и обычаях? Что мы поставили на экспорт из самых простых предметов бытия, но так, чтобы о них автоматически говорили: "русские"? Не считая, конечно, писателей, живописцев и всемирной уверенности в том, что мы - со сложной, рефлексирующей душой.

Начнем с Чехии. Все любят Прагу, честное чешское пиво, а роботы Чапека - они и наши тоже. Что же есть "русского" в обыденной жизни чехов? Во-первых, любимый всеми детьми Чешской Республики фильм "Морозко". На каждый Новый год его смотрит вся детская чешская рать. Без "Морозко" жизни не бывает. Во-вторых, "Русское мороженое", "Русская змерзлина". Лучшее мороженое Чехии, летом - не достать. На самом деле это наш старинный, советский вафельный брикет, коробочка когда-то за 13 копеек, но чистейшего изумительного качества. В-третьих, "Медовник" - торт, внедренный эмигрантами, расплодившийся по всей Чехии, есть в каждом ее уголке, но кажется все же, что он родом из Армении.

Можно рассуждать о "мягкой силе" или о том, умеем ли мы "продавать" самих себя так же хорошо, как это делает Париж или Нью-Йорк, но как приятно в самых разных странах видеть в меню "русский салат", и пусть он не очень похож на оливье, и даже больше смахивает на немецкий картофельный, но как это приятно! Даже когда он напичкан моллюсками, но он наш, наш родной ensaladilla rusa, слабый отзвук тазов с оливье, встречающих с нами новый год.

Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно относиться к русским, как к врагам. Когда пьешь кефир, пришедший в мир из окрестностей Эльбруса, трудно враждовать. Чешское пиво и немецкая рулька - большие приятели, хотя общее прошлое у них - сложное. Как не помянуть бефстроганов, мясо по-строгановски? Спасибо графу Строганову! Невольно улыбаешься, когда видишь то, что помнишь по пионерским лагерям да советским столовым, в ресторанных картах Лондона. Канапе zakuska в Бельгии. Пельмени и сгущенка "того самого вкуса" потихоньку захватывают Германию.

А десерт "Павлова"? Низкий поклон Анне Павловой за этот неожиданный выверт истории - свою воздушность, свою прихотливость, свой талант она передала - кому бы вы думали? - кондитерам всего мира! За право быть первым - кто его придумал - спорят Новая Зеландия, Австралия и США. "Александровское пирожное" в честь Александра I - незыблемая часть кухни Финляндии.

Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно относиться к русским, как к врагам

А service a la Russe? Знаменитая "русская сервировка", подача блюд по одному, "а ля Рюс", ныне принятая во всем мире? Бистро во Франции - это все знают. "Пришло из России, но считается своим: самовар в Иране - национальный иранский девайс, называется русским словом "самовар" (Г. Коган).

Стоп-стоп-стоп! Так можно далеко уйти. Нельзя же рассуждать о мировом значении только по поводу того, что можно есть и пить. "Столичная!" "Водка!" Спорим с Польшей, водка - это наше или ее? "Русский чай" вдруг обнаруживается в ресторанах Великобритании и США. Тем не менее хочется чего-то более фундаментального, хотя и каждодневного, больше относящегося к той загадочной конструкции, которая называется "душа". Может быть, вспомним? Нет проблем!

Вы будете смеяться, но "Маша и медведь" и "Смешарики" экспортируются по всему миру. Да, есть российская живопись, есть классическая музыка с балетом, куча изобретений и свои нобелевские лауреаты, даже голливудские звезды с российскими корнями - все они, конечно, есть, но вот что пишут свидетели о самом обыденном, о том, что подается каждый день с экрана: "В Италии последние годы был очень популярен мультфильм "Маша и медведь" (Л. Альперн). "Машу" любят в исламских странах - она платком покрыта. "Чебурашку" в Японии любят" (Н. Ширяева). "Мама", детская музыкальная сказка с Боярским и Гурченко, показывается под Новый год в Румынии. До сих пор без нее нет праздника у детей" (О. Прилепский). "В Норвегии не первое десятилетие главный новогодний детский фильм - "Мама". Не шучу!" (Э. Пикалова).

Каждый год в США на День независимости 4 июля в качестве музыкального символа исполняется увертюра Чайковского "1812 год" с включенным в нее гимном "Боже, царя храни!". И это делается с салютами, хором и фейерверками по разным городам и весям. К тому же каждое Рождество США покрыто доверху "Щелкунчиками". А вот и "Тетрис", компьютерная игра советских времен. Или "московская шапка" (Muscovy hat), когда-то бывшая в гербе лондонского Сити. Может быть, "русская рулетка"? Лучше не вспоминать! Но "Нива" была "реально популярной штукой от Тасмании до Исландии" (Л. Славин).

Как приятно отдавать в мир все то, что не взрывается и не стреляет, не рушится на голову - просто хорошие вещи и самые обыкновенные слова

Еще раз - речь не о таблице Менделеева, не о школе монтажа Эйзенштейна, не о методах фортепианной игры Рубинштейна и даже не о школе Станиславского и высотах Фаберже - нет, о самых обыкновенных предметах, заполняющих мир, таких как британский завтрак, китайская кухня или ужин по-итальянски с бутылкой красного вина.

Как хорошо, что они есть. Как приятно отдавать в мир все то, что не взрывается и не стреляет, не рушится на голову - просто хорошие вещи и самые обыкновенные слова. Вы знаете, что babushka в английском - это головной платок? Пусть их будет больше - самых спокойных, обыкновенных вещей, тех, что создаем мы сами и отдаем всему миру. Пусть будет больше хороших новостей о том, что придумано в России и теперь нужно всем. И хотя легче всего на свете сказать: "Пусть!", но пусть это обязательно будет.