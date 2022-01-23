На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка охлаждающей жидкости

В Японии на аварийной АЭС "Фукусима-1" произошла утечка охлаждающего раствора, который используется для поддержания так называемой "ледяной стены" на аварийном объекте. Этот заслон призван предотвращать попадание грунтовых вод под энергоблоки станции.

По предварительным расчетам, с территории атомной электростанции утекло около четырех тонн жидкости, передает телерадиокомпания NHK.

В настоящее время компания TEPCO, которая является оператором "Фукусимы-1", предпринимает усилия для устранения возникших неполадок. Специалисты предполагают, что утечка раствора произошла из-за повреждения трубы, по которой циркулирует жидкость.

В середине января сотрудники TEPCO зафиксировали на "Фукусима-1" падение уровня охлаждающей жидкости в двух из четырех предназначенных для ее хранения резервуарах. Хладагент, представляющий из себя водный раствор хлорида кальция, хранится там при температуре минус 30 градусов Цельсия.

В результате утечки раствора какого-либо ущерба окружающей среде на данный момент причинено не было.