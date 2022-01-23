На сутки раньше: как в 1989 году в Афганистане прошла операция "Тайфун"

23 января 1989 года артиллерия и штурмовая авиация 40-й армии генерал-полковника Бориса Громова нанесли удар по позициям душманов в районе перевала Саланг. Так, на сутки ранее намеченного срока, началась последняя крупная операция советских войск в Афганистане "Тайфун".

Переноска снарядов к огневой позиции. Афганистан. Кадр из документального к/ф "Мы журналисты... Не стреляйте!". 1988 г. РГАКФД. Фото: РГАКФД. Арх. N 23804

Постепенный вывод советского контингента начался в августе 1988 года, но уже через несколько месяцев приостановился. Несмотря на подписанные в Женеве мирные соглашения, "непримиримые" полевые командиры вели боевые действия - нападали на части и колонны военных СССР. В ответ следовали войсковые операции.

Основной маршрут проходил через горный массив Гиндукуш. Особенно трудным был отрезок дороги через перевал Саланг, где на высоте 3878 метров советскими метростроевцами и военными строителями был проложен тоннель длинной 2,6 километра и шириной всего шесть метров.

Ехать зимой через это "игольное ушко" было опасно, а часть пути находилась под обстрелом душманов из отрядов Ахмад Шаха Масуда, которого прозвали Панджерский лев.

"Если бы Масуд запер Саланг, мы бы столкнулись с большими проблемами. Ему тоже пришлось бы непросто, все-таки оружие у нас помощнее, авиация, артиллерия", - вспоминал в интервью ТК "Звезда" генерал-полковник Борис Громов.

Командование 40-й армии вело негласные переговоры с Панджерским львом. Масуд заявлял, что воздержится от ведения боевых действий на время вывода советских войск, но добавлял - "его войска будут наготове". Увы, но договоренность была нарушена афганской стороной, в результате чего и началась операция "Тайфун".

С целью минимизировать потери среди военнослужащих предпочтение отдавалось не прямому столкновению, а массированным авиационным бомбардировкам и артиллерийским обстрелам позиций боевиков в провинциях Парван, Баглан и Кундуз.

Предварительно Масуду было направлено предостережение: если его отряды попытаются препятствовать выставлению застав правительственными войсками и раздастся хоть один выстрел, то вынужденно будет применена сила. Вся ответственность за это возлагалась на Ахмад Шаха. Об этом заранее было предупреждено население Панджшера и Южного Саланга. Президент Афганистана Наджибулла выступил с обращением к жителям Южного Саланга, в котором предлагал на время возможных боевых действий покинуть свои дома.

Главный военный советник в РА, генерал-полковник Михаил Соцков вспоминал: "22 января поздно вечером позвонил министр обороны Язов командующему 40-й армией Громову: "23 января начать операцию, на сутки раньше". И начали".

В операции были задействованы сотни орудий и минометов, в том числе реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", 152-мм самоходные пушки "Гиацинт" и тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино". За три дня советская авиация сделала 400 боевых вылетов.

В результате вывод советских войск прошел образцово, и 15 февраля 1989 года части 40-й армии покинули Афганистан. За рекой Аму-Дарья остались только мотоманевренные группы пограничных войск СССР.