Нутрицитолог назвала четыре продукта, вымывающих кальций из организма

Дефицит кальция в организме может значительно ухудшить самочувствие и снизить качество жизни. Этот минерал не только обеспечивает прочность костей и зубов, от его концентрации в крови зависит самочувствие в целом. Нутрицитолог Ирина Кононенко назвала "Доктору Питеру" четыре группы продуктов, которые способствуют вымыванию кальция из организма.

Первый враг кальция - это алкоголь. Спиртные напитки обладают мочегонным эффектом и нарушают микрофлору желудочно-кишечного тракта, эти факторы сами по себе способствуют выведению кальция из организма. Причем, у некоторых людей алкоголь усваивается хуже, например, женщины тяжелее выводят спиртное из организма, чем мужчины. Чем дольше алкоголь "задерживается" в организме, тем сильнее его влияние на концентрацию кальция и других минералов.

Не дает усваиваться кальцию пальмовое масло. Оно, отмечает эксперт, обладает излишней плотностью, почти не окисляется и создает для клеток организма блок, который не дает усваивать мембранам не только кальций, но и другие витамины и минералы.

Если пальмовое масло и спиртное являются врагами для кальция в любой концентрации, то кофе опасен, если пить четыре и более чашки в день. Дело в том, что кофе обладает мочегонным эффектом и в прямом смысле вымывает минералы из организма. Правда, и здесь есть нюансы. По словам Ирины Кононенко, у некоторых людей есть поломка в одном из генов, при которой чувствительность к кофеину повышается и выраженный мочегонный эффект возникает уже от одной-двух чашках кофе в сутки.

Четвертая группа продуктов - это те, что содержат большое количество сахара. Такая еда нарушает кишечную микрофлору. Усвоение кальция зачастую происходит именно в кишечнике. Соответственно, при чрезмерном употреблении сладостей, этот минерал просто не попадет в организм.

Нутрицитолог обращает внимание, что повлиять на усвоение кальция могут и различные диеты, предполагающие голодание. Они влияют на минерализацию костей.

Но зачастую дефицит кальция возникает не из-за питания, причиной становятся серьезные заболевания, например, почечная недостаточность или хронические заболевания кишечника. Нехватка минерала возникает при дефиците витамина D, а также при длительном лечении диуретиками и препаратами, в основе которых лежат стероиды. Усвоение кальция сокращается в менопаузу.

Существует несколько признаков, которые позволяют заподозрить у человека дефицит кальция. Кожа становится сухой, может появиться экзема, псориаз, желтеют зубы, нарушается сердечный ритм. Человек чувствует усталость, нехватку энергии, может возникнуть раздражительность, бессонница. Пальцы рук и ног часто немеют, иногда ощущается покалывание, при этом в целом чувствительность организма сокращается, могут появляться судороги и затруднение при глотании, иммунитет ослабевает.

Нутрицитолог советует при дефиците кальция восполнять его с пищей. Этот минерал содержится в молочных продуктах, рыбе (правда, ее надо есть с костями), белой фасоли, бананах, брокколи, орехах, горчице, репе, петрушке.

Иногда только с питанием восстановить кальциевый баланс невозможно. Тогда нужно подбирать витаминные комплексы. Но самостоятельно выписывать себе витамины нельзя. Дозировку должен определить лечащий врач, к тому же, чрезмерная концентрация кальция в крови для организма также довольно вредна.