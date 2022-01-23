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23.01.2022 21:36
Рубрика: Власть

Около 2 тысяч военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: EPA-EFE/Jeffrey Arguedas
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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 163 военнослужащих. А общее количество людей, которые с начала пандемии избавились от опасной вирусной инфекции, превышает в армии и на флоте 47,7 тысячи человек.

Кроме того, свыше 162,4 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 943 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 674 пациента с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 14 военных лечатся у гражданских медиков. Еще более 1 240 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако один военный находится в тяжелом состоянии. Еще у трех инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости
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Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 402 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 412 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся тысяча человек, 209 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,6 тысячи пациентов, почти 12 тысяч из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 547 284 человека, сообщили в Минобороны РФ.

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