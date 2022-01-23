Появились фото украинской инструкции к натовскому ПТРК

В Сети появились фото пособия для украинских военных по использованию британского ПТРК NLAW. Методичка написана живым слогом и снабжена иллюстрациями, а украинский язык придает документу неповторимое очарование.

- Работа с изделием начинается с его осмотра. Если круглая крышка выпала, а труба пуста - вам попался использованный ПТРК. Выкиньте его в кусты, потом продадите на военном онлайн-аукционе, - советует пособие.

Если из NLAW не стреляли, убедитесь, что к нему подключен блок питания, черная коробочка. Если ее нет - найдите и присоедините. Вставляется плохо, с усилием, но вы справитесь, ободряет автор методички.

Положите изделие на правое плечо толстым концом вперед так, чтобы выемка в мягком черном чехле оказалась слева вверху. Правой рукой возьмитесь за ручку с кнопками и крутилками. Ничего не нажимайте и не крутите. Левой рукой откиньте вбок оптический прицел.

- Возьмитесь левой рукой за левую ручку. Не спрашивайте, для чего над ней кнопки "+" и "-", и не нажимайте их, - советует пособие.

Посмотрите в прицел на цель и убедитесь, что это противник. Если вы хотите, чтобы ракета взорвалась после прямого попадания, необходимо перекинуть флажок в положение DA. Если нужно, чтобы ракета взорвалась над целью, перекиньте флажок в положение OTA. Другим флажком настраивается расстояние до цели. Если оно менее 100 метров, надо повернуть его в положение 20m. Если расстояние больше 100 метров и между оператором и целью есть другие металлические объекты, переключатель ставится в позицию 100m.

Перекрестие оптического прицела необходимо навести на лоб башни танка. Продолжая целиться, большим пальцем правой руки сдвиньте влево до щелчка красный предохранитель. Если вы передумали стрелять, вернуть его на место можно черной клавишей. Ведя цель, указательным пальцем поверните рычаг вправо до упора. Через три-пять секунд, продолжая вести цель, плавно нажмите черную круглую кнопку под большим пальцем.

Напомним, Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет NLAW из своих арсеналов.