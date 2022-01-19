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19.01.2022 14:12
Рубрика: В мире

Британия поставила Украине тысячи противотанковых ракет

Текст: Юрий Когалов

Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет. Об этом рассказал заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи в эфире радиостанции LBC.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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"Мы передали украинским вооруженным силам тысячи легких противотанковых ракет", - рассказал Хиппи. По его словам, это было сделано, чтобы предотвратить якобы планируемое нападение России на Украину.

Как отмечает радиостанция, груз был доставлен двумя транспортниками королевских ВВС.

Стоит отметить, что всего несколько дней назад министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон подготовил новый пакет помощи Киеву, призванный увеличить обороноспособность Украины. Речь шла как раз о легких противотанковых ракетах. Как рассказал Уоллес, небольшая группа британских военных обучит своих украинских коллег обращению с этим оружием.

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