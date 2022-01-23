Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой

Россия и Венесуэла могут нарастить военное сотрудничество в случае, если Вашингтон продолжит свое давление, считает посол РФ в южноамериканской республике Сергей Мелик-Багдасаров.

"Мне звонили венесуэльские политики и члены кабинета министров, я с ними встречался, и они говорили о своей однозначной - и без колебаний - поддержке, поскольку они прошли все это и проходят вместе с нами", - рассказал российский дипломат в эфире YouTube канала "Соловьев Live".

В качестве возможного направления сотрудничества России и Венесуэлы он назвал предоставление Каракасом своих морских портов.

"Здесь есть и глубоководные порты, здесь есть и гражданские порты, есть различные базы военно-морского флота венесуэльского, - предположил посол. - Все здесь для необходимости имеется. Другое дело, что тема эта достаточно чувствительная. Более того, сюда приходили наши авианесущие крейсеры, ракетные крейсеры, и ничего сверхнеобычного в этом мы абсолютно не видим".