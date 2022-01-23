Посольство РФ призвало Лондон прекратить опасные риторические провокации

Лондону, недовольному своим исключением из текущих дипломатических процессов вокруг Украины, следует прекратить глупые и опасные риторические провокации, свидетельствующие в т.ч. о деградации британского экспертного потенциала. Как сообщает ТАСС, с таким призывом к МИД Великобритании выступило посольство России в Соединенном Королевстве.

"Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надежных гарантий европейской безопасности", - сообщил корреспонденту информагентства представитель российского диппредставительства. - Последняя же новость - о намерении России привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной Рады, который в самой России находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности, - и вовсе анекдотична", - заметили в посольстве.

В российской дипмиссии отметили, что Лондон, оказавшись в результате собственной недальновидной линии на обочине реальных дипломатических процессов, видит свою роль в разжигании антироссийских настроений. "Логика нехитрая: каждый день обвинять Россию в подготовке "неминуемого" вторжения на Украину и на этом выдуманном "основании" пытаться играть роль идеологического лидера "свободного мира", защищающегося от "автократов", - уточнили в посольстве РФ в Лондоне.

Там также указали на очевидную деградацию британского экспертного потенциала на российском и украинском направлении. "Чего стоит заявление министра иностранных дел Лиз Трасс о том, что Украина в своей истории сталкивалась с многочисленными захватчиками - "от монголов до татар", - привели пример такой деградации российские дипломаты.