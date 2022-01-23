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23.01.2022 17:50
Рубрика: Власть

Повторные побои обойдутся до шести месяцев колонии

Текст: Наталья Козлова
Серьезные неприятности замаячили перед любителями распускать кулаки по любому поводу, даже если они уже за это наказывались. В ближайшем будущем им грозят нешуточные проблемы. Таким драчунам повторного штрафа уже не выпишут. Вместо этого для них распахнут ворота места не столь отдаленные, где им предложат пожить с полгода.

Поправки в Уголовный кодекс с такими санкциями поступили из правительства. И их уже поддержал Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Ну а если любитель подраться совершит правонарушение третий раз, то для него срок удвоится. Речь в этих поправках идет о гражданах, уже имеющих судимость за аналогичное преступление, но не сделавших выводы.

Фото: iStock
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Как это будет выглядеть конкретно? В статье 116.1 Уголовного кодекса РФ появится часть 2. Вот именно она будет предусматривать наказание за побои или "иные насильственные действия, причинившие физическую боль", но не подпадающие под статью 115 УК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять документ в первом чтении. Кроме полугода ареста любитель подраться может получить и такое наказание - обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы до года, либо ограничение свободы на срок до года, либо арест до полугода. Это серьезное изменение, потому что нынешнее законодательство разрешает такого уже отсидевшего гражданина за повторные побои опять-таки оштрафовать.

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект о повторном нанесении побоев осенью прошлого года. Это было сделано по указанию КС для того, чтобы ликвидировать правовую неопределенность. Ведь в действующей редакции уголовная ответственность предусмотрена для тех, кто уже получил административное наказание за побои, а судимых за побои это не касается.

В прошлом году Конституционный суд рассмотрел дело Людмилы Саковой. Ее избивал брат. За год до обращения сестры его привлекли к административной ответственности, затем - к уголовной ответственности. Но после уголовного наказания, когда брат вновь избил сестру, это опять признали административным правонарушением.

Кроме полугода ареста любитель драться может получить обязательные работы на 480 часов

Проблема в том, что ст. 116.1 УК устанавливает ответственность только для тех, кто считается подвергнутым административному наказанию. Потом побои считаются нанесенными впервые, даже если виновный имеет непогашенную и неснятую судимость по этой статье УК.

Конституционный суд велел внести изменения в уголовное законодательство и установить возможность компенсаций для потерпевших. Это относится к тем делам, которые будут рассматриваться судами после вступления в силу постановления КС и до введения в действие соответствующих поправок в УК.

Заявительница имеет право на компенсацию, но ее дело пересмотру не подлежит, указал Конституционный суд.

Власть Право Уголовное право Происшествия Правосудие

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