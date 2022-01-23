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23.01.2022 19:01
Рубрика: В мире

Премьер-министр Новой Зеландии перенесла свадьбу из-за коронавируса

Текст: Юрий Ершов

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на фоне очередной волны коронавируса объявила о введении в стране новых более строгих санитарных ограничений и отменила собственную свадьбу.

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости
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С воскресенья здесь запрещены многолюдные мероприятия разного рода. Причем, пишет газета Welt, выполнять это конкретное предписание глава правительства начала с себя самой. На экстренно созванной пресс-конференции в Веллингтоне Ардерн заявила, что отменяет свою свадьбу. Но не замужество как таковое, а торжества, связанные с ним.

Конечно, можно было бы подумать, что новозеландская премьер намерена не повторить того скандала, который разразился вокруг вечеринок на Даунинг-стрит с участием Бориса Джонсона. Но вероятно, Ардерн исходила из совсем других соображений.

В своей аргументации о необходимости ужесточения антивирусных мер она привела в пример одно семейство из девяти человек, не назвав его конкретно, которое, погуляв на свадьбе в Окленде, поголовно схватило заразу. Причем после этой семейство общалось, как выясняется, с более чем сотней человек. Вполне логично предположить, сказала Ардерн, что "омикрон" из Окленда может беспрепятственно распространиться и на другие регионы Новой Зеландии.

Фото: Omar Marques/Getty Images
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Наряду с запретом многолюдных мероприятий в стране вводится - опять же с воскресенья - обязательное ношение масок в магазинах и на транспорте. Проще говоря, в стране объявлен "красный уровень" опасности. Однако, как сказала премьер-министр, вовсе не означает, что мы вступаем в локдаун. Нет, магазины по-прежнему остаются открытыми, граждане могут спокойно встречаться в кругу семей и знакомых и свободно перемещаться по стране. А инфицированных, замеченных в ходе экспресс-тестов, будут, как и прежде, отправлять на временную изоляцию.

Новые ограничения, по словам Ардерн, продлятся до конца февраля. "Такова жизнь", - ответила глава правительства на вопрос о том, как она восприняла необходимость перенести свадьбу на более подходящее время.

Кстати, Джасинда и ее давний партнер Кларк Гейфорд, которые воспитывают общую дочь, не назвали новую дату свадебного торжества. Однако предполагается, что оно все-таки состоится в ближайшие недели.

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