Противники жестких мер борьбы с COVID-19 вышли на протесты в Германии

Несколько тысяч человек вышли 22 января на улицы немецкого Гамбурга, протестуя против слишком жестких, на их взгляд, мер борьбы с коронавирусом.

Как пишет газета Welt, многие демонстранты были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Во время шествия звучали лозунги "Нет обязательной вакцинации", "Против изоляции, разделения и принуждения" и "Мы едины. Ради лучшего будущего".

Напомним, неделю назад в Германии были вновь ужесточены коронавирусные ограничения. Власти обсуждают вопрос о введении обязательной вакцинации в стране.

С конца ноября 2021 года непривитым от COVID-19 запрещено ходить на работу и пользоваться общественным транспортом без ПЦР-теста, действие которого ограничено. Также они не могут посещать общественные мероприятия, кино, театры, музеи и непродовольственные магазины.