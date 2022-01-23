Пульмонолог Тарасенко посоветовал галотерапию после COVID-19

Морской воздух помогает восстановить легкие после COVID-19. А что делать тем, у кого нет возможности сейчас отправиться на курорт? В городе с континентальным климатом пульмонолог Иван Тарасенко советует посетить соляную пещеру или галокамеру.

Это очень хорошая терапия, так как человек вдыхает насыщенный солевыми частицами воздух. В результате усиливается иммунитет, восстанавливается поврежденная коронавирусом дыхательная система.

"Сухой соляной воздух улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов. Последствия воспаления, которые были в легких, уходят. Плюс к этому улучшается кровоснабжение, а также кислородный обмен в легких", - объяснил врач в эфире радио Sputnik.

Галотерапию следует сочетать с другими методами реабилитации. Пациентам обычно назначают от 10 до 30 сеансов. Один час нахождения в соляной пещере заменяет несколько дней пребывания на море, напомнил Тарасенко.

Соляные пещеры бывают в санаториях, клиниках и реабилитационных центрах, где есть врач-физиотерапевт, который четко расписывает количество сеансов. Посещение соляных пещер противопоказано при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита.

При возникновении серьезных проблем со здоровьем - не занимайтесь самолечением, обязательно обратитесь к врачу.