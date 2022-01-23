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23.01.2022 19:41
Рубрика: Общество

Горожане одобрили реабилитацию Щукинского парка и Всехсвятской рощи

Текст: Ирина Огилько

На портале "Активный гражданин" опрашивали москвичей о судьбе Щукинского парка и Всехсвятской рощи.

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Всего ответили более 167 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Как сообщает портал, 81% респондентов поддержали предложения по восстановлению и сохранению зеленой территории. Восстанавливать и реабилитировать рощу будут в этом году. Согласно поддержанным планам, приведут в порядок пешеходные дорожки,заменят асфальт на экологичное покрытие, обновят детские и спортивные площадки. На озелененной территории поставят скамейки и урны.

Напомним, что Щукинский парк и Всехсвятская роща располагаются слева от Волоколамского шоссе. Раньше это была единая зеленая зона. Сегодня ее разделяют территории нескольких военных госпиталей и других медицинских учреждений.

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