Горожане одобрили реабилитацию Щукинского парка и Всехсвятской рощи

На портале "Активный гражданин" опрашивали москвичей о судьбе Щукинского парка и Всехсвятской рощи.

Всего ответили более 167 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Как сообщает портал, 81% респондентов поддержали предложения по восстановлению и сохранению зеленой территории. Восстанавливать и реабилитировать рощу будут в этом году. Согласно поддержанным планам, приведут в порядок пешеходные дорожки,заменят асфальт на экологичное покрытие, обновят детские и спортивные площадки. На озелененной территории поставят скамейки и урны.

Напомним, что Щукинский парк и Всехсвятская роща располагаются слева от Волоколамского шоссе. Раньше это была единая зеленая зона. Сегодня ее разделяют территории нескольких военных госпиталей и других медицинских учреждений.