Названы столичные трассы, где чаще всего автомобили врезаются в отбойник

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2021 году отремонтировали около 120 км барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей. Самые частые наезды на ограждения совершали на проспекте Мира, Ленинградском проспекте и других. Подробности сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Чаще всего ремонт барьерных ограждений проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей, в том числе МКАД, ТТК, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, проспекте Мира.

"Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб, за прошлый год восстановили порядка 120 км таких конструкций, - отметил Петр Бирюков. - Мероприятия выполняются в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности".

Отметим, что в Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 км/ч. Конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезда машины на встречную полосу движения и соответственно лобового столкновения с другим транспортным средством.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности за последние восемь лет в столице отремонтировали более 820 км барьерных ограждений.